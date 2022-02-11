Всемирный банк выделит Украине $300 млн: куда пойдут деньги

Всемирный банк выделит $300 млн на проведение термомодернизации в украинских городах. Об этом во время встречи договорились министр развития общин и территорий Алексей Чернышов с региональным директором Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Арупом Банерджи, сообщает Министерство развития общин и территорий.

"Благодаря этому города смогут получить больше ресурсов на термомодернизацию школ, садов, систем теплоснабжения, а также обеспечение уличного освещения", — отметил министр.

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К концу 2021 года совместные проекты Минрегиона и Всемирного банка позволили сократить потребление природного газа более чем на 27 млн кубометров, выбросы углекислого газа (CO2) – более 45 000 тонн в год, а также сэкономить более 26 ГВт энергии, отметили в ведомстве.

Подготовка к реализации нового проекта должна завершиться в конце весны 2022 года.

"Убежден, это поможет украинским городам снизить уровень зависимости от топливно-энергетических ресурсов и внесет вклад в амбициозные цели Украины по противодействию изменению климата", — подчеркнул региональный директор Всемирного банка по делам стран Восточной Европы.

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Наталия Софиенко

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