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Выплата пенсий в ОРДЛО. ЕСПЧ принял решение в пользу Украины

20.11.2020, 14:50
Выплата пенсий в ОРДЛО. ЕСПЧ принял решение в пользу Украины - Фото
Европейский суд по правам человека (Фото: depositphotos.com)

Европейский суд по правам человека принял решение в пользу Кабинета министров Украины в деле о прекращении выплат пенсий на территории ОРДЛО. Об этом в Facebook написал замминистра юстиции и уполномоченный по вопросам ЕСПЧ Иван Лищина.

Речь идет о иске жителей Луганска, которые оспаривали п.2 постановления Кабинета министров №595 от 7 ноября 2014 года. Этим постановлением прекращалась выплата пенсий и соцвыплат лицам, проживающим на неподконтрольной Украине территории. Заявители требовали признать положение незаконным и возобновления выплаты пенсий.

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"ЕСПЧ признал заявление неприемлемым, как таким, которое явно необоснованно. Он (суд, – ред.) ссылался на решения судов по второму делу, инициированному заявителями, которыми им (заявителям, – ред.) было отказано в жалобе о незаконной бездеятельности", – написал Лищина.

До этого административные суды трех инстанций частично удовлетворили иск жителей ОРДЛО о выплате пенсий. Суды признали, что в п.2 постановления №595 Кабмин превысил свои полномочия. Однако суды отказали в требовании возобновить выплаты пенсий, т.к. истцы обратились к ненадлежащим ответчикам. 

"Суд принимает аргумент правительства о том, что государство не могло быть обязано исполнять решения путем действий, которые не были четко обозначены судом при принятии решений. Заявители могли и должны были обратиться с отдельными исками против соответствующих ответчиком об отстаивании своих прав", – говорится в решении суда.

После российского вторжения в Украину в 2014 году Кабмин утвердил постановление №595, которым прекращалась выплата пенсий людям с территорий, которые контролируют оккупанты. Для получения пенсии люди из ОРДЛО должны иметь и подтверждать статус переселенца. Для получения пенсий эти люди должны ездить на подконтрольную Украине территорию.
  • 13 февраля 2018 года Европейский суд по правам человека отказал семерым жителям Донецка в иске против Кабмина из-за прекращения выплаты пенсий на оккупированной территории. Согласно решению суда, Украина не несет ответственность за то, что происходит на оккупированной территории.
  • В январе 2020 года глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что вопрос выплаты пенсий в ОРДЛО может быть решен только в контексте деоккупации этих территорий. 

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Александр Мясищев
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