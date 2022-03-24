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Western Union останавливает денежные переводы в Россию и Беларусь

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24.03.2022, 11:21
Western Union останавливает денежные переводы в Россию и Беларусь - Фото
Фото: depositphotos.com

Платежная система Western Union останавливает проведение денежных переводов в Россию и Беларусь с 24 марта 2022 года. Об этом говорится в сообщении компании  в соответствии с ранее принятым решением.

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В сообщении на сайте компании отмечается, что денежные переводы, отправленные из России в другие страны и не выплаченные получателям до 24 марта 2022 года, будут доступны для получателей в других странах в любое время. 

"Если отправитель в России решит получить возврат перевода, это можно будет сделать в отделении одного из наших партнеров. Денежные переводы, отправленные в Россию и не выплаченные получателю до 24 марта 2022 года, будут возвращены отправителю", – говорится в сообщении.

При этом исключением являются переводы из России в Беларусь: эти переводы могут быть только возвращены отправителю. 

  • 10 марта Western Union сообщила о решении прекратить проводить денежные переводы в Россию и Беларусь, дав своим партнерам и клиентам две недели, чтобы подготовиться к остановке сервиса. 

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Наталия Фреик
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