Япония ограничила экспорт в Россию и ввела санкции против украинских коллаборантов

Правительство Японии ввело пакет санкций против российских оборонных компаний, пропагандистов, лиц, причастных к аннексии Крыма, и коллаборантов на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей и южной части Украины. Об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел Японии.

В санкционный список включены семь коллаборантов, включая т.н. "прокуроров" Запорожской и Херсонской областей и незаконных образований ДНР и ЛНР. Санкции предполагают замораживание их активов и запрет на финансовые операции.

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Под те же ограничения попали 17 физлиц и 78 юрлиц, которые считаются непосредственно причастными к аннексии Крыма и Севастополя и дестабилизации в восточной части Украины.

Санкции вводятся, в частности, против командующего 58-й общевойсковой армией Южного военного округа, начальника ракетных войск и артиллерии сухопутных войск РФ, ряда других командиров высокого ранга.

Также в этом списке значится пропагандистка Ольга Скабеева и ряд компаний (Алмаз-Антей, Группа ГАЗ), более десятка научно-исследовательских институтов и заводов.

Япония ввела запрет и на экспортные операции с 80 российскими компаниями, включая Концерн "Автоматика", КАМАЗ, фонд "Сколково", и оператора мобильной связи МегаФон.

Также Япония запретила экспорт в РФ товаров, которые могут способствовать укреплению промышленного потенциала России. И дополнительно вводит запрет на оказание архитектурных и инженерных услуг РФ.

19 мая 2023 года ряд стран ввели новые санкции против России. Британия расширила санкционный список на 86 компаний и лиц. Австралия ввела санкции против Роснефти, "дочек" Росатома и банков, работающих в РФ. Также США объявили о новом масштабном пакете санкций против России: детали. Санкции расширила и Канада.

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