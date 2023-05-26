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Япония ограничила экспорт в Россию и ввела санкции против украинских коллаборантов

Цей матеріал також доступний українською
26.05.2023, 12:44
Япония ограничила экспорт в Россию и ввела санкции против украинских коллаборантов - Фото
Фото: depositphotos.com

Правительство Японии ввело пакет санкций против российских оборонных компаний, пропагандистов, лиц, причастных к аннексии Крыма, и коллаборантов на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей и южной части Украины. Об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел Японии. 

В санкционный список включены семь коллаборантов, включая т.н. "прокуроров" Запорожской и Херсонской областей и незаконных образований ДНР и ЛНР. Санкции предполагают замораживание их активов и запрет на финансовые операции.

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Под те же ограничения попали 17 физлиц и 78 юрлиц, которые считаются непосредственно причастными к аннексии Крыма и Севастополя и дестабилизации в восточной части Украины. 

Санкции вводятся, в частности, против командующего 58-й общевойсковой армией Южного военного округа, начальника ракетных войск и артиллерии сухопутных войск РФ, ряда других командиров высокого ранга. 

Также в этом списке значится пропагандистка Ольга Скабеева и ряд компаний (Алмаз-Антей, Группа ГАЗ), более десятка научно-исследовательских институтов и заводов.

Япония ввела запрет и на экспортные операции с 80 российскими компаниями, включая Концерн "Автоматика", КАМАЗ, фонд "Сколково", и оператора мобильной связи МегаФон.  

Также Япония запретила экспорт в РФ товаров, которые могут способствовать укреплению промышленного потенциала России. И дополнительно вводит запрет на оказание архитектурных и инженерных услуг РФ. 

Роман Брыль
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