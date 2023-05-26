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Японія обмежила експорт до Росії та ввела санкції проти українських колаборантів

Этот материал также доступен на русском
26.05.2023, 12:44
Японія обмежила експорт до Росії та ввела санкції проти українських колаборантів - Фото
Фото: depositphotos.com

Уряд Японії запровадив пакет санкцій проти російських оборонних компаній, пропагандистів, осіб, причетних до анексії Криму, та колаборантів на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей та південної частини України. Про це повідомляється на сайті міністерства закордонних справ Японії.

До списку санкцій включено семеро колаборантів, включно з т.зв. "прокурорами" Запорізької та Херсонської областей та незаконних утворень ДНР та ЛНР. Санкції передбачають заморожування їхніх активів та заборону на фінансові операції.

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Під ті ж обмеження потрапили 17 фізосіб та 78 юросіб, які вважаються безпосередньо причетними до анексії Криму та Севастополя та дестабілізації у східній частині України.

Санкції вводяться, зокрема, проти командувача 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу, начальника ракетних військ та артилерії сухопутних військ РФ, низки інших командирів високого рангу.

Також у цьому списку значиться пропагандистка Ольга Скабєєва та низка компаній (Алмаз-Антей, Група ГАЗ), понад десяток науково-дослідних інститутів та заводів.

Японія запровадила заборону й на експортні операції з 80 російськими компаніями, включно з Концерном "Автоматика", КАМАЗ, фонд "Сколково" та оператором мобільного зв'язку МегаФон.

Також Японія заборонила експорт до РФ товарів, які можуть сприяти зміцненню промислового потенціалу Росії. І додатково забороняє надання архітектурних та інженерних послуг РФ.

Роман Бриль
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