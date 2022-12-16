Япония отказывается от пацифизма: выделяет $320 млрд на оборону, повышает налоги

Правительство Японии приняло пятилетний план по наращиванию оборонной мощи на сумму $320 млрд. Об этом пишет агентство Reuters.

План удваивает расходы на оборону примерно до 2% от ВВП в год, превысив установленный Японией лимит расходов в 1% от ВВП, действовавший с 1976 года. Это увеличит бюджет министерства обороны примерно до десятой части всех текущих государственных расходов и сделает Японию третьей в мире по объему расходов на оборону после США и Китая.

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Согласно плану, Япония займется производством ракет большой дальности, способных нанести удар по Китаю в случае военного конфликта на Тайване. План также подготовит Японию к затяжной войне.

Большинство оборонных заказов получит Mitsubishi Heavy Industries, которая займется производством баллистических ракет и истребителей.

Чтобы компенсировать увеличение расходов на оборону, правительство Японии повысит подоходный налог на табачные изделия, корпоративный налог и налог на восстановление после стихийных бедствий.

"Война в Украине показала нам, что необходимо вести боевые действия, а это то, к чему Япония до сих пор не была готова. Япония поздно стартует, как будто мы отстаем на 200 метров в спринте на 400 метров", — прокомментировал агентству генерал воздушных сил самообороны в отставке Тошимити Нагайва.

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Роман Бриль

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