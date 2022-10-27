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Зеленский подписал закон об увеличении бюджетных расходов на оборону на 387 млрд грн

Цей матеріал також доступний українською
27.10.2022, 15:26
Зеленский подписал закон об увеличении бюджетных расходов на оборону на 387 млрд грн - Фото
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Президент Владимир Зеленский подписал закон №8126 об увеличении расходов государственного бюджета на оборону на 386,9 млрд грн. Об этом сообщается на парламентском портале.  

Дополнительные расходы на оборону будут аккумулированы за счет внутренних заимствований.  

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Основная часть дополнительных расходов пойдет на финансирование Министерства обороны – 365,2 млрд грн. 

Остальные деньги направят на: 

– МВД – 12,9 млрд грн; 

– СБУ – 3,7 млрд грн; 

– ГУР Минобороны – 3,2 млрд грн; 

– Госспецсвязи – 1,3 млрд грн; 

– Управление госохраны – 600 млн грн; 

– Службу внешней разведки – 45 млн грн. 

После подписания закона государственные расходы для сектора национальной безопасности и обороны составят 1,61 трлн грн. Это в 6,3 раза больше аналогичного показателя за прошлый год. 

Около 70% расходов сектора национальной безопасности и обороны – это расходы на оплату труда и дополнительные выплаты. 

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Роман Бриль
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