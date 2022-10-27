Зеленский подписал закон об увеличении бюджетных расходов на оборону на 387 млрд грн

Президент Владимир Зеленский подписал закон №8126 об увеличении расходов государственного бюджета на оборону на 386,9 млрд грн. Об этом сообщается на парламентском портале.

Дополнительные расходы на оборону будут аккумулированы за счет внутренних заимствований.

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Основная часть дополнительных расходов пойдет на финансирование Министерства обороны – 365,2 млрд грн.

Остальные деньги направят на:

– МВД – 12,9 млрд грн;

– СБУ – 3,7 млрд грн;

– ГУР Минобороны – 3,2 млрд грн;

– Госспецсвязи – 1,3 млрд грн;

– Управление госохраны – 600 млн грн;

– Службу внешней разведки – 45 млн грн.

После подписания закона государственные расходы для сектора национальной безопасности и обороны составят 1,61 трлн грн. Это в 6,3 раза больше аналогичного показателя за прошлый год.

Около 70% расходов сектора национальной безопасности и обороны – это расходы на оплату труда и дополнительные выплаты.

13 сентября Кабмин утвердил проект государственного бюджета на 2023 год.

16 сентября в СНБО заявили, что Украина увеличит финансирование сектора обороны в 2023 году до беспрецедентных 17,8% ВВП.

18 октября Рада увеличила расходы бюджета на 387 млрд грн.

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Роман Бриль

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