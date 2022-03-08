Япония подписала с Украиной соглашение о бесплатной передаче ВСУ защитного снаряжения
08.03.2022, 15:09
Фото: Sergiy Korsunsky/Facebook
Япония и Украина подписали межправительственное соглашение в форме обмена нотами о предоставлении правительству Украины на безвозмездной основе защитного снаряжения для украинских вооруженных сил. Об этом сообщил посол Украины в Японии Сергей Корсунский.
Согласно соглашению, Япония передаст ВСУ бронежилеты, шлемы, палатки, зимнюю одежду, медикаменты, генераторы, камеры и другое снаряжение для использования в чрезвычайных ситуациях.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости
"Подобный акт совершился впервые в истории Японии. Хочу, чтобы вы знали – Япония оказывается беспрецедентную поддержу Украине", – написал Корсунский.
- 23 февраля Япония ввела санкции против России из-за ее действий о признании "независимости" оккупированных территорий Донбасса. 25 февраля Япония ввела дополнительные санкции против России из-за ее вторжения в Украину. 27 января Япония отключила подсанкционные банки РФ от SWIFT. 28 февраля Японии заявила, что выделит Украине дополнительные $100 млн к уже одобренной поддержке в $100 млн. 1 марта Япония ввела санкции против 49 российских компаний, а также шести политиков и военачальников. 8 марта Министерство финансов Японии заморозило активы еще 32 российских и беларуских чиновников и олигархов и ввела запрет на экспорт оборудования для нефтеперерабатывающих заводов в РФ.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии