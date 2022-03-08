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Япония подписала с Украиной соглашение о бесплатной передаче ВСУ защитного снаряжения

Цей матеріал також доступний українською
08.03.2022, 15:09
Япония подписала с Украиной соглашение о бесплатной передаче ВСУ защитного снаряжения - Фото
Фото: Sergiy Korsunsky/Facebook

Япония и Украина подписали межправительственное соглашение в форме обмена нотами о предоставлении правительству Украины на безвозмездной основе защитного снаряжения для украинских вооруженных сил. Об этом сообщил посол Украины в Японии Сергей Корсунский.    

Согласно соглашению, Япония передаст ВСУ бронежилеты, шлемы, палатки, зимнюю одежду, медикаменты, генераторы, камеры и другое снаряжение для использования в чрезвычайных ситуациях.  

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"Подобный акт совершился впервые в истории Японии. Хочу, чтобы вы знали – Япония оказывается беспрецедентную поддержу Украине", – написал Корсунский. 

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Роман Брыль
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япония помощь Украине помощь ВСУ
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