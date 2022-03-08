Япония подписала с Украиной соглашение о бесплатной передаче ВСУ защитного снаряжения

Япония и Украина подписали межправительственное соглашение в форме обмена нотами о предоставлении правительству Украины на безвозмездной основе защитного снаряжения для украинских вооруженных сил. Об этом сообщил посол Украины в Японии Сергей Корсунский.

Согласно соглашению, Япония передаст ВСУ бронежилеты, шлемы, палатки, зимнюю одежду, медикаменты, генераторы, камеры и другое снаряжение для использования в чрезвычайных ситуациях.

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"Подобный акт совершился впервые в истории Японии. Хочу, чтобы вы знали – Япония оказывается беспрецедентную поддержу Украине", – написал Корсунский.

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Роман Брыль

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