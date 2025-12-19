Япония повысила учетные ставки до максимального уровня за 30 лет

Банк Японии повысил процентную ставку до 0,75% – это самый высокий показатель с 1995 года

Фото: EPA / Franck Robinson

Центральный банк Японии повысил учетную ставку на 0,25 процентного пункта до примерно 0,75%, что стало самым высоким показателем за три десятилетия. Об этом сообщает Financial Times. Доходность базовых государственных облигаций страны достигла максимума с 1999 года после решения о повышении краткосрочных процентных ставок.

Повышение ставки, единогласно принятое Советом по денежно-кредитной политике банка, стало четвертым за время правления главы Кадзуо Уэды. Это продолжение процесса "нормализации" денежно-кредитной политики, начатого в прошлом году.

Этот показатель является самым высоким с 1995 года, поскольку Япония восстанавливается после десятилетий сверхмягкой денежно-кредитной политики, направленной на борьбу с дефляцией.

Несмотря на перспективу дальнейшего повышения ставок, иена ослабла по отношению к доллару после решения Банка Японии. Трейдеры объяснили это опасениями рынка по поводу фискальной ситуации в Японии при премьер-министре Санаэ Такаичи, который вступил в должность в октябре и предложил масштабные планы расходов.

На пресс-конференции Уэда заявил, что новый уровень процентной ставки в 0,75% все еще "далек от нижней границы" расчетного диапазона центрального банка для "нейтральной ставки" – уровня, при котором денежно-кредитная политика не является ни экспансионистской, ни сдерживающей.

"Наша оценка нейтральной ставки в Японии находится в довольно широком диапазоне. Трудно установить точную оценку. Мы хотели бы посмотреть, как экономика и цены отреагируют на каждое изменение краткосрочной ставки", – пояснил Уэда.

Хироши Шираиши, старший экономист BNP Paribas в Токио, отметил, что Уэда пытался сохранить баланс в своих заявлениях.

"На самом деле он не сказал ничего нового: он не хотел показаться слишком воинственным и расстроить правительство, или слишком уступчивым и вызвать падение иены, реакция рынка именно такая, как и ожидалось", – сказал Шираиши.

В заявлении Банка Японии отмечается, что условия на рынке труда в стране с сокращающимся населением остаются сложными, в то время как ожидается, что корпоративные прибыли останутся высокими, несмотря на влияние тарифной политики.

Центральный банк заявил, что компании "весьма вероятно" продолжат повышать заработную плату в следующем году, а цены будут умеренно расти.

Банк Японии сообщил, что после корректировки учетной ставки реальные процентные ставки, вероятно, останутся существенно отрицательными, а благоприятные финансовые условия будут и впредь активно поддерживать экономическую активность.