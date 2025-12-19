Японія підвищила облікові ставки до максимуму за 30 років

Фото: EPA / Franck Robinson

Центральний банк Японії підвищив облікову ставку на 0,25 процентного пункту до близько 0,75%, що стало найвищим показником за три десятиліття. Про це повідомляє Financial Times. Дохідність базових державних облігацій країни досягла максимуму з 1999 року після рішення про підвищення короткострокових процентних ставок.

Підвищення ставки, одноголосно ухвалене Радою з грошово-кредитної політики банку, стало четвертим за часів правління глави Кадзуо Уеди. Це продовження процесу "нормалізації" монетарної політики, розпочатого минулого року.

Показник є найвищим із 1995 року, оскільки Японія оговтується від десятиліть надм'якої монетарної політики, спрямованої на боротьбу з дефляцією.

Попри перспективу подальшого підвищення ставок, єна ослабла щодо долара після рішення Банку Японії. Трейдери пояснили це занепокоєнням ринку щодо фіскальної ситуації в Японії за часів прем'єр-міністра Санае Такаїчі, який обійняв посаду в жовтні та запропонував масштабні плани витрат.

На пресконференції Уеда заявив, що новий рівень процентної ставки 0,75% все ще "далекий від нижньої межі" розрахункового діапазону центрального банку для "нейтральної ставки" – рівня, на якому монетарна політика не є ані експансіоністською, ані стримувальною.

Читайте також Японія розробила п'ять моделей фінансової підтримки українського бізнесу

"Наша оцінка нейтральної ставки Японії знаходиться в досить широкому діапазоні. Важко встановити точну оцінку. Ми хотіли б подивитися, як економіка та ціни реагують на кожну зміну короткострокової ставки", – пояснив Уеда.

Хіроші Шірайші, старший економіст BNP Paribas у Токіо, зазначив, що Уеда намагався зберегти баланс у своїх заявах.

"Насправді він не сказав нічого нового: він не хотів здаватися надто войовничим і засмутити уряд, або здаватися надто поблажливим і спричинити падіння єни, реакція ринку саме така, як і очікувалося", – сказав Шірайші.

У заяві Банку Японії зазначається, що умови на ринку праці в країні зі скорочуваним населенням залишаються складними, тоді як очікується, що корпоративні прибутки залишатимуться високими, попри вплив тарифної політики.

Центральний банк заявив, що компанії "дуже ймовірно" продовжать підвищувати заробітну плату наступного року, а ціни продовжать помірно зростати.

Банк Японії повідомив, що після коригування облікової ставки реальні процентні ставки, ймовірно, залишатимуться суттєво негативними, а сприятливі фінансові умови й надалі активно підтримуватимуть економічну активність.