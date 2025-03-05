Япония вместо США: JICA хочет взять на себя энергетические проекты в Украине

Японское агентство по международному сотрудничеству (JICA) рассматривает возможность финансирования энергетических и инфраструктурных проектов в Украине, ранее поддерживаемых Агентством США по международному развитию (USAID). Об этом заявил глава украинского офиса JICA Хидеки Мацунага во время V украинско-японского форума, организованного Центром "Новая Европа", передает Укринформ.

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Мацунага отметил, что подходы JICA и USAID отличаются, поэтому полноценный подхват всех инициатив может быть сложным. Особенно это касается правовой сферы и гражданского общества, которыми активно занималось USAID.

Однако JICA готова компенсировать потерю американского финансирования в энергетическом секторе.

"Мы хотели бы оценить, какие пробелы возникли в сфере энергетики, и максимально их восполнить. Конечно, у нас есть определенные бюджетные ограничения, но мы стремимся сделать больше. Мы серьезно рассматриваем возможности инвестирования в энергетическую отрасль и инфраструктуру Украины", – заявил Мацунага.

В настоящее время JICA изучает возможные направления финансирования, чтобы определить приоритетные проекты для дальнейшей поддержки.

Справка Японское агентство международного сотрудничества (JICA) – правительственная организация, отвечающая за реализацию официальной помощи по развитию (ODA) от правительства Японии. Основано в 1974 году, работает в более чем 150 странах мира. Основные направления деятельности – инфраструктурные проекты, энергетика, медицина, образование, экология и развитие частного сектора. В Украине JICA действует с 2014 года, сосредотачиваясь на поддержке восстановления критической инфраструктуры, модернизации энергетики и усилении экономической устойчивости. Финансирование JICA включает в себя гранты, техническую помощь и льготные кредиты. Агентство активно сотрудничает с правительствами, международными организациями и бизнесом по реализации масштабных проектов. Японское агентство международного сотрудничества (JICA) – правительственная организация, отвечающая за реализацию официальной помощи по развитию (ODA) от правительства Японии. Основано в 1974 году, работает в более чем 150 странах мира. Основные направления деятельности – инфраструктурные проекты, энергетика, медицина, образование, экология и развитие частного сектора. В Украине JICA действует с 2014 года, сосредотачиваясь на поддержке восстановления критической инфраструктуры, модернизации энергетики и усилении экономической устойчивости. Финансирование JICA включает в себя гранты, техническую помощь и льготные кредиты. Агентство активно сотрудничает с правительствами, международными организациями и бизнесом по реализации масштабных проектов.