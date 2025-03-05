Япония вместо США: JICA хочет взять на себя энергетические проекты в Украине
Японское агентство по международному сотрудничеству (JICA) рассматривает возможность финансирования энергетических и инфраструктурных проектов в Украине, ранее поддерживаемых Агентством США по международному развитию (USAID). Об этом заявил глава украинского офиса JICA Хидеки Мацунага во время V украинско-японского форума, организованного Центром "Новая Европа", передает Укринформ.
Мацунага отметил, что подходы JICA и USAID отличаются, поэтому полноценный подхват всех инициатив может быть сложным. Особенно это касается правовой сферы и гражданского общества, которыми активно занималось USAID.
Однако JICA готова компенсировать потерю американского финансирования в энергетическом секторе.
"Мы хотели бы оценить, какие пробелы возникли в сфере энергетики, и максимально их восполнить. Конечно, у нас есть определенные бюджетные ограничения, но мы стремимся сделать больше. Мы серьезно рассматриваем возможности инвестирования в энергетическую отрасль и инфраструктуру Украины", – заявил Мацунага.
В настоящее время JICA изучает возможные направления финансирования, чтобы определить приоритетные проекты для дальнейшей поддержки.
- 21 января 2025 года Трамп приказал приостановить всю внешнюю помощь от Штатов на 90 дней. В частности, это относится и к USAID. Украина являлась одним из основных реципиентов американской помощи по линии USAID. С 28 февраля США приостановили программу восстановления энергетики Украины из-за USAID.