Японія замість США: JICA хоче взяти на себе енергетичні проєкти в Україні

Японське агентство з міжнародної співпраці (JICA) розглядає можливість фінансування енергетичних та інфраструктурних проєктів в Україні, які раніше підтримувало Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Про це заявив голова українського офісу JICA Хідекі Мацунага під час V українсько-японського форуму, організованого Центром "Нова Європа", передає Укрінформ.

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Мацунага зазначив, що підходи JICA та USAID відрізняються, тому повноцінне підхоплення всіх ініціатив може бути складним. Особливо це стосується правової сфери та фінансування громадянського суспільства, якими активно займалося USAID.

Проте JICA готова компенсувати втрату американського фінансування в енергетичному секторі.

"Ми хотіли б оцінити, які прогалини виникли у сфері енергетики, і максимально їх заповнити. Звісно, у нас є певні бюджетні обмеження, але ми прагнемо зробити більше. Ми серйозно розглядаємо можливості інвестування в енергетичну галузь та інфраструктуру України", – заявив Мацунага.

Наразі JICA вивчає можливі напрями фінансування, щоб визначити пріоритетні проєкти для подальшої підтримки.

Довідка Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA) – урядова організація, що відповідає за реалізацію офіційної допомоги з розвитку (ODA) від уряду Японії. Засноване у 1974 році, працює у понад 150 країнах світу. Основні напрями діяльності – інфраструктурні проєкти, енергетика, медицина, освіта, екологія та розвиток приватного сектору. В Україні JICA діє з 2014 року, зосереджуючись на підтримці відновлення критичної інфраструктури, модернізації енергетики та посиленні економічної стійкості. Фінансування JICA включає гранти, технічну допомогу й пільгові кредити. Агентство активно співпрацює з урядами, міжнародними організаціями та бізнесом для реалізації масштабних проєктів. Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA) – урядова організація, що відповідає за реалізацію офіційної допомоги з розвитку (ODA) від уряду Японії. Засноване у 1974 році, працює у понад 150 країнах світу. Основні напрями діяльності – інфраструктурні проєкти, енергетика, медицина, освіта, екологія та розвиток приватного сектору. В Україні JICA діє з 2014 року, зосереджуючись на підтримці відновлення критичної інфраструктури, модернізації енергетики та посиленні економічної стійкості. Фінансування JICA включає гранти, технічну допомогу й пільгові кредити. Агентство активно співпрацює з урядами, міжнародними організаціями та бізнесом для реалізації масштабних проєктів.