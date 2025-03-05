Японія замість США: JICA хоче взяти на себе енергетичні проєкти в Україні
Японське агентство з міжнародної співпраці (JICA) розглядає можливість фінансування енергетичних та інфраструктурних проєктів в Україні, які раніше підтримувало Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Про це заявив голова українського офісу JICA Хідекі Мацунага під час V українсько-японського форуму, організованого Центром "Нова Європа", передає Укрінформ.
Мацунага зазначив, що підходи JICA та USAID відрізняються, тому повноцінне підхоплення всіх ініціатив може бути складним. Особливо це стосується правової сфери та фінансування громадянського суспільства, якими активно займалося USAID.
Проте JICA готова компенсувати втрату американського фінансування в енергетичному секторі.
"Ми хотіли б оцінити, які прогалини виникли у сфері енергетики, і максимально їх заповнити. Звісно, у нас є певні бюджетні обмеження, але ми прагнемо зробити більше. Ми серйозно розглядаємо можливості інвестування в енергетичну галузь та інфраструктуру України", – заявив Мацунага.
Наразі JICA вивчає можливі напрями фінансування, щоб визначити пріоритетні проєкти для подальшої підтримки.
- 21 січня 2025 року Трамп наказав призупинити всю зовнішню допомогу від Штатів на 90 днів. Зокрема, це стосується і USAID. Україна була одним з основних реципієнтів американської допомоги за лінією USAID. З 28 лютого США припинили програму відновлення енергетики України через USAID.