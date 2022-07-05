Япония запретила импорт российского золота

Правительство Японии во вторник, 5 июля, сообщило о введении нового пакета санкций против России. Как и было обещано во время саммита Большой семерки (G7), под запрет попал импорт российского золота, а в целом ограничения затронули десятки физических и юридических лиц из России.

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Торговые ограничения, ранее содержавшие запрет на импорт из России техники, некоторых видов древесины, водки, теперь распространяются и на золото.

Новые финансовые санкции предусматривают запрет на оказание России трастовых и бухгалтерских услуг.

Япония ввела дополнительные индивидуальные санкции против 57 физлиц и шести компаний и организаций из России, включая вице-премьера Дмитрия Григоренко, главу Объединенной авиастроительной корпорации Юрия Слюсаря, главу Росгеологии Сергея Горькова, друга Владимира Путина Сергея Ролдугина и т.д.

Под санкциями оказались пятеро украинских коллаборационистов из Херсонской и Запорожской областей: Владимир Сальдо, Кирилл Стремоусов, Сергей Черевко, Татьяна Кузьмич, Галина Данильченко.

Введены экспортные ограничения по 65 российским и 25 белорусским компаниям в сфере машиностроения.

Андрей Водяный

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