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Януковичу дали 13 лет за госизмену
24.01.2019, 18:55

За день казначейство перечислило 6 млрд грн возмещения НДС

За день казначейство перечислило 6 млрд грн возмещения НДС

Госказначейство перечислило на счета налогоплательщиков 100% от заявленной суммы

Сегодня, 24 января, Госказначейство перечислило 5 996,6 млн грн налога на добавленную стоимость (НДС) на счета налогоплательщиков. Об этом сообщается на сайте Государственной казначейской службы Украины (ГКСУ).

По данным ведомства, ММК им. Ильича получил 1,013 млрд грн бюджетного возмещения НДС; агроэкспортеры Сантрейд – 793,1 млн грн, АДМ Трейдинг – 426,7 млн грн, АО Каргилл – 414,2 млн грн; Запорожсталь – 302,6 млн грн; МК Азовсталь – 248,5 млн грн; ООО Николаевский глиноземный завод – 154,9 млн грн; ООО Карпатнефтехим – 111,8 млн грн.

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ГКСУ также отмечает, что по состоянию на 24 января сумма бюджетного возмещения НДС - 7,948 млрд грн.

Ранее сообщалось, что в 2018 году плательщикам возместили 131,7 млрд грн налога на добавленную стоимость.

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Теги: возмещение НДС, НДС, налог
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