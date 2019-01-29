За 2018 год задолженность по зарплате в Украине выросла на 11,7%

По итогам 2018 года задолженность по заработной плате в Украине выросла на 276,7 млн грн или на 11,7%. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

По данным Госстата, на 1 января 2019 года общая сумма задолженности составляла 2 млрд 645 млн грн, что на 174,3 млн грн или на 6,2% меньше, чем 1 декабря 2018-го.

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На 1 января задолженность работникам экономически активных предприятий составляла 1 млрд 455 млн грн, что на 165,4 млн грн меньше, чем месяцем ранее.

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Больше всего задолжали работникам Донецкой (409,42 млн грн), Сумской (238,56 млн грн), Луганской (154,88 млн грн) и Запорожской областей (141 млн грн).

По данным Минюста, в прошлом году предприятия-должники вернули работникам более 460 млн грн долгов по зарплате.

Напомним, в конце октября 2018 года Минсоцполитики разработал законопроект, который усиливает права работников и бязывает работодателя оплатить работнику пеню за задержку зарплаты.