За год Украина потратила на борьбу с коронавирусом 46,4 млрд грн

В прошлом году в Украине общие расходы средств государственного бюджета на борьбу с пандемией коронавируса составили 46,4 млрд грн. Об этом сообщает Министерство финансов.



На оплату услуг по экстренной и стационарной медицинской помощи, а также услуг по вакцинации населения против коронавируса было израсходовано – 22,4 млрд грн.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости



На закупку COVID-вакцин выделено 11,4 млрд грн.



Расходы на обеспечение больниц кислородом, диагностическим оборудованием, экспресс-тестами и расходными материалами для тестирования составили 2,5 млрд; доплаты к зарплатам медработников – 0,5 млрд; остальные мероприятия в области здравоохранения – 0,1 млрд.



Также в 2021 году на соцподдержку использовано 7,7 млрд грн. Из них: на выплаты по безработице и частичной безработице – 2,2 млрд; на мероприятия социальной поддержки населения в условиях карантина – 3 млрд; тогда как на выплату "больничных" – 2,5 млрд грн.



Выделено 0,9 млрд грн на осуществление мер по борьбе с COVID-19 в учебных заведениях; на доплаты к заработной плате военнослужащим Нацгвардии и Госпогранслужбы, органов и подразделений гражданской защиты, полицейским, медицинским и другим работникам ведомственных учреждений здравоохранения – 0,8 млрд грн.

На начало 2021 года в госбюджете было предусмотрено 27,4 млрд. грн . на борьбу с эпидемией коронавируса.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Наталия Софиенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.