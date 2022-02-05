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За год Украина потратила на борьбу с коронавирусом 46,4 млрд грн

Цей матеріал також доступний українською
05.02.2022, 12:17
За год Украина потратила на борьбу с коронавирусом 46,4 млрд грн - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба ГПСУ

В прошлом году в Украине общие расходы средств государственного бюджета на борьбу с пандемией коронавируса составили 46,4 млрд грн. Об этом сообщает Министерство финансов.

На оплату услуг по экстренной и стационарной медицинской помощи, а также услуг по вакцинации населения против коронавируса было израсходовано – 22,4 млрд грн.

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На закупку COVID-вакцин выделено 11,4 млрд грн.

Расходы на обеспечение больниц кислородом, диагностическим оборудованием, экспресс-тестами и расходными материалами для тестирования составили 2,5 млрд; доплаты к зарплатам медработников – 0,5 млрд; остальные мероприятия в области здравоохранения – 0,1 млрд.

Также в 2021 году на соцподдержку использовано 7,7 млрд грн. Из них: на выплаты по безработице и частичной безработице – 2,2 млрд; на мероприятия социальной поддержки населения в условиях карантина – 3 млрд; тогда как на выплату "больничных" – 2,5 млрд грн.

Выделено 0,9 млрд грн на осуществление мер по борьбе с COVID-19 в учебных заведениях; на доплаты к заработной плате военнослужащим Нацгвардии и Госпогранслужбы, органов и подразделений гражданской защиты, полицейским, медицинским и другим работникам ведомственных учреждений здравоохранения – 0,8 млрд грн.

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Наталия Софиенко
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коронавирус бюджет
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