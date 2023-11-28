За последние три месяца зарплата упала почти на 1500 гривень – Пенсионный фонд

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Пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней заработной платы за третий квартал 2023 года, который учитывается для расчета пенсии. За последние три месяца зарплата упала почти на 1500 гривень. Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

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Данные ПФУ свидетельствуют о том, что за последний год зарплата выросла на 8,4%. В сентябре 2022 года она составляла 13387,48 гривень.

По данным ПФУ, средняя зарплата в 2023 году составила:

январь – 12 644,98 гривень

февраль – 12 794,11 гривень

март – 13 423,28 гривень

апрель – 13 626,02 гривень

май – 14 109,64 гривень

июнь – 16 012,38 гривень

июль – 13 996,68 гривень

август – 13 778,13 гривень

сентябрь – 14 518,38 гривень.

Расчет показателей средней заработной платы (дохода) в Украине учитывается для начисления пенсии, производится Пенсионным фондом Украины по информации Государственной налоговой службы Украины, предоставленной в порядке межведомственного обмена.

Данные ПФУ отличаются от информации Госстата, публикующего показатели средней зарплаты штатных работников. По данным статистического ведомства, средняя зарплата во II квартале 2023 года составила 17 176 гривень, что на 25,2% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

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