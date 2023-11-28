За последние три месяца зарплата упала почти на 1500 гривень – Пенсионный фонд
Пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней заработной платы за третий квартал 2023 года, который учитывается для расчета пенсии. За последние три месяца зарплата упала почти на 1500 гривень. Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.
Данные ПФУ свидетельствуют о том, что за последний год зарплата выросла на 8,4%. В сентябре 2022 года она составляла 13387,48 гривень.
По данным ПФУ, средняя зарплата в 2023 году составила:
- январь – 12 644,98 гривень
- февраль – 12 794,11 гривень
- март – 13 423,28 гривень
- апрель – 13 626,02 гривень
- май – 14 109,64 гривень
- июнь – 16 012,38 гривень
- июль – 13 996,68 гривень
- август – 13 778,13 гривень
- сентябрь – 14 518,38 гривень.
Расчет показателей средней заработной платы (дохода) в Украине учитывается для начисления пенсии, производится Пенсионным фондом Украины по информации Государственной налоговой службы Украины, предоставленной в порядке межведомственного обмена.
Данные ПФУ отличаются от информации Госстата, публикующего показатели средней зарплаты штатных работников. По данным статистического ведомства, средняя зарплата во II квартале 2023 года составила 17 176 гривень, что на 25,2% больше, чем за аналогичный период 2022 года.
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- В проекте Государственного бюджета на следующий год запланировано двухэтапное повышение размера минимальной заработной платы, размер которой в этом году "заморозили" в результате войны. Теперь "минималку" хотят увеличить с 1 января 2024 года до 7100 грн (2023 – 6700 грн), а с 1 июля – до 8000 грн в месяц.