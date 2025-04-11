За три года полномасштабной войны Россия потеряла почти $300 млрд иностранных инвестиций
Российская экономика претерпела беспрецедентный отток иностранных инвестиций после начала полномасштабной войны России в Украине. Об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на данные Центробанка РФ.
За последние три года объем прямых иностранных инвестиций в реальный сектор России сократился на 57%.
По состоянию на начало 2022 года в экономику РФ было вложено около $498 млрд иностранного капитала. Но уже в начале 2025-го осталось всего $216 млрд – это минимум с 2009 года.
За три года Россия потеряла $281 млрд иностранных инвестиций. В первый год полномасштабной войны страна потеряла $138 млрд, в 2023 году – еще $80 млрд, а в прошлом году – еще $63 млрд.
В пересчете на рубли – это около 25 трлн рублей, или 12% российского ВВП. Это более половины федерального бюджета России и почти равняется годовой прибыли всех российских компаний.
Несмотря на заявления Кремля о "максимальной открытости" к инвесторам из стран БРИКС, приток инвестиций из "дружественных" стран не состоялся.
В частности, Китай – крупнейший торговый партнер России, запретил своим компаниям инвестировать в российскую нефтегазовую отрасль и проект "Сила Сибири-2". Китайские автоконцерны также не строят новые заводы в РФ.
До начала полномасштабной войны три четверти иностранных инвестиций в Россию поступали из стран, которые сегодня считаются "недружественными" – в большинстве своем это западные государства. После введения санкций эти потоки практически прекратились.
- Спецпосланник президента США Стив Виткофф считает, что возвращение компаний из США на российский рынок было бы хорошим развитием событий.
- В начале января 2025 года Newsweek сообщил со ссылкой на подсчеты B4Ukraine и Института Киевской школы экономики (KSE), что американские фирмы в России уплатили стране $1,2 млрд налогов на прибыль в 2023 году.
- 28 февраля FT писало, что россияне начали звонить западным компаниям с предложением вернуться.
- Власти РФ разрабатывают критерии, соблюдение которых будет являться условием для возвращения иностранного бизнеса в страну.