За три года полномасштабной войны Россия потеряла почти $300 млрд иностранных инвестиций

Прямые иностранные инвестиции в Россию за три года полномасштабной войны упали на рекордные 57%

Фото: Depositphotos

Российская экономика претерпела беспрецедентный отток иностранных инвестиций после начала полномасштабной войны России в Украине. Об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на данные Центробанка РФ.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

За последние три года объем прямых иностранных инвестиций в реальный сектор России сократился на 57%.

По состоянию на начало 2022 года в экономику РФ было вложено около $498 млрд иностранного капитала. Но уже в начале 2025-го осталось всего $216 млрд – это минимум с 2009 года.

Читайте также Убивающие инвестиции. Как российский бизнес уничтожает украинскую экономику изнутри

За три года Россия потеряла $281 млрд иностранных инвестиций. В первый год полномасштабной войны страна потеряла $138 млрд, в 2023 году – еще $80 млрд, а в прошлом году – еще $63 млрд.

В пересчете на рубли – это около 25 трлн рублей, или 12% российского ВВП. Это более половины федерального бюджета России и почти равняется годовой прибыли всех российских компаний.

Несмотря на заявления Кремля о "максимальной открытости" к инвесторам из стран БРИКС, приток инвестиций из "дружественных" стран не состоялся.

В частности, Китай – крупнейший торговый партнер России, запретил своим компаниям инвестировать в российскую нефтегазовую отрасль и проект "Сила Сибири-2". Китайские автоконцерны также не строят новые заводы в РФ.

До начала полномасштабной войны три четверти иностранных инвестиций в Россию поступали из стран, которые сегодня считаются "недружественными" – в большинстве своем это западные государства. После введения санкций эти потоки практически прекратились.