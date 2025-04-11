За три роки повномасштабної війни Росія втратила майже $300 млрд іноземних інвестицій
Російська економіка зазнала безпрецедентного відтоку іноземних інвестицій після початку повномасштабної війни Росії в Україні. Про це пише The Moscow Times із посиланням на дані Центробанку РФ.
За останні три роки обсяг прямих іноземних інвестицій у реальний сектор Росії скоротився на 57%.
Станом на початок 2022 року в економіку РФ було вкладено майже $498 млрд іноземного капіталу. Але вже на початку 2025-го залишилось лише $216 млрд – це мінімум з 2009 року.
Загалом за три роки Росія втратила $281 млрд іноземних інвестицій. У перший рік повномасштабної війни країна втратила $138 млрд, у 2023 році – ще $80 млрд, а торік – ще $63 млрд.
У перерахунку на рублі – це майже 25 трлн рублів, або 12% російського ВВП. Це більше ніж половина федерального бюджету Росії й майже дорівнює річному прибутку всіх російських компаній.
Попри заяви Кремля про "максимальну відкритість" до інвесторів з країн БРІКС, притоку інвестицій з "дружніх" країн не відбулося.
Зокрема, Китай – найбільший торговий партнер Росії заборонив своїм компаніям інвестувати у російську нафтогазову галузь і проєкт "Сила Сибіру-2". Китайські автоконцерни також не будують нових заводів у РФ.
До початку повномасштабної війни три чверті іноземних інвестицій в Росію надходили з країн, які сьогодні вважаються "недружніми" – здебільшого це західні держави. Після введення санкцій ці потоки практично припинилися.
- Спецпосланець президента США Стів Віткофф вважає, що повернення компаній зі США на російський ринок було б хорошим розвитком подій.
- На початку січня 2025 року Newsweek повідомив із посиланням на підрахунки B4Ukraine та Інституту Київської школи економіки (KSE), що американські фірми в Росії сплатили країні $1,2 млрд податків на прибуток у 2023 році.
- 28 лютого FT писало, що росіяни почали телефонувати західним компаніям із пропозицією повернутися.
- Влада РФ розробляє критерії, дотримання яких буде умовою для повернення іноземного бізнесу в країну.