Задержание мэра Стамбула обвалило лиру: в ее поддержку срочно бросили $8 млрд

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Задержание мэра Стамбула Экрема Имамоглу, главного политического оппонента президента Турции, привело к кризису на турецких финансовых рынках, пишет Bloomberg.

Государственные банки были вынуждены продать около $8 миллиардов, чтобы поддержать турецкую лиру, упавшую до рекордно низкого уровня из-за новостей о задержании Имамоглу. Торговля акциями временно остановилась из-за резкого падения фондового рынка, а стоимость заимствований возросла из-за того, что инвесторы начали продавать государственные облигации.

"Это настоящий шок для всей системы. Рынки постепенно впадали в самодовольную безмятежность, и теперь эти чары развеялись с драматическими последствиями, когда трейдеры переоценивают политические риски Турции", — сказал Ник Рис, руководитель отдела макроэкономических исследований компании Monex Europe Ltd в Лондоне.

Хенрик Гуллберг из финансовой компании Coex Partners тоже сказал, что масштаб падения рынка был "поразительным", хотя сама новость о политических репрессиях не стала такой уж неожиданностью. "На практике я не уверен, что это существенно изменит ситуацию в экономической политике, чувствительной для рынков", — сказал он.

Министр финансов Турции Мехмет Шимшек попытался успокоить инвесторов, заявив, что экономическая политика правительства остается неизменной.

Прежде чем задержать Имамоглу, турецкие власти аннулировали его университетский диплом. Этот шаг может лишить его от возможности бросить вызов Эрдогану на следующих президентских выборах.

В прошлом году он победил кандидата, избранного самим Эрдоганом, на выборах мэра Стамбула, а в воскресенье его должны были выдвинуть кандидатом в президенты от Республиканской народной партии (CHP) – главной оппозиционной силы. Они официально запланированы на 2028 год.