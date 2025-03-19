Затримання мера Стамбула обвалило ліру: на її підтримку терміново кинули $8 млрд

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Затримання мера Стамбула Екрема Імамоглу, головного політичного опонента президента Туреччини, призвело до кризи на турецьких фінансових ринках, пише Bloomberg.

Державні банки були змушені продати близько $8 мільярдів, щоб підтримати турецьку ліру, яка впала до рекордно низького рівня через новини про затримання Імамоглу. Торгівля акціями тимчасово зупинилася через різке падіння фондового ринку, а вартість запозичень зросла через те, що інвестори почали продавати державні облігації.

"Це справжній шок для всієї системи. Ринки поступово впадали в самовдоволену безтурботність, і тепер ці чари розвіялись, із драматичними наслідками, коли трейдери переоцінюють політичні ризики Туреччини", – сказав Нік Ріс, керівник відділу макроекономічних досліджень компанії Monex Europe Ltd у Лондоні.

Генрік Гуллберг з фінансової компанії Coex Partners теж сказав, що масштаб падіння ринку був "винятковим", хоча сама новина про політичні репресії не стала такою вже несподіванкою. "На практиці я не впевнений, що це суттєво змінить ситуацію щодо економічної політики, чутливої для ринків", – сказав він.

Міністр фінансів Туреччини Мехмет Шімшек спробував заспокоїти інвесторів, заявивши, що економічна політика уряду залишається незмінною.

Перш ніж затримати Імамоглу, турецька влада анулювала його університетський диплом. Цей крок може позбавити його можливості кинути виклик Ердогану на наступних президентських виборах.

Минулого року він переміг кандидата, обраного самим Ердоганом, на виборах мера Стамбула, а в неділю його мали висунути кандидатом у президенти від Республіканської народної партії (CHP) — головної опозиційної сили. Вони офіційно заплановані на 2028 рік.