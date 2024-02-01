Задержка с финансовой помощью Украине и блокада границы ухудшили ожидания бизнеса — НБУ

Руководители предприятий всех секторов ожидают сокращения общей численности работников, самое существенное – в секторе строительства

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Бизнес ухудшил оценку текущих результатов и перспектив своей деятельности: индекс ожиданий деловой активности в январе 2024 года снизился до 41 с 45.7 в декабре 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

Усиление интенсивности боевых действий, неопределенность сроков и объемов предоставления внешней финансовой помощи, блокада западных границ, рост производственных затрат на усиление киберзащиты, нехватка квалифицированных кадров, а также сезонное ослабление экономической деятельности в начале года способствовали ухудшению оценок деловой активности предприятий всех секторов, объясняют в НБУ.

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Предприятия промышленности усилили пессимистические ожидания из-за роста производственных затрат и логистических трудностей с пересечением западной границы: секторальный индекс в январе снизился до 43.7 (в декабре – 46.9).

Предприятия торговли второй месяц подряд прогнозировали ухудшение своих экономических результатов на фоне удорожания импорта из-за блокирования западных границ, высоких цен на горючее и замедления спроса: секторальный индекс – 38.9 (в декабре – 46.9).

Предприятия сферы услуг в очередной раз усилили негативные оценки результатов своей текущей деятельности, учитывая снижение спроса вследствие повышения собственных тарифов, а также риски безопасности: секторальный индекс составил 40.4 (в декабре – 44).

Предприятия строительства предоставили самые пессимистические оценки экономических результатов своей деятельности из-за интенсивных боевых действий, дефицита квалифицированных кадров, а также сезонного фактора: секторальный индекс – 31.9 (в декабре – 42.1).

Все участники опроса прогнозировали удорожание цен/тарифов на собственную продукцию/услуги.

Оценки по занятости ухудшились. Руководители предприятий всех секторов ожидали сокращения общей численности работников, самое существенное – в секторе строительства.

Источник: НБУ

НБУ проводил ежемесячный опрос среди 442 предприятий с 4 по 23 января 2024 года.

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