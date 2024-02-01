Затримка з фінансовою допомогою Україні та блокада кордону погіршили очікування бізнесу — НБУ

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Бізнес погіршив оцінку поточних результатів та перспектив своєї діяльності: індекс очікувань ділової активності у січні 2024 року знизився до 41 із 45.7 у грудні 2023 року. Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

Посилення інтенсивності бойових дій, невизначеність термінів та обсягів надання зовнішньої фінансової допомоги, блокада західних кордонів, зростання виробничих витрат на посилення кіберзахисту, нестача кваліфікованих кадрів, а також сезонне ослаблення економічної діяльності на початку року сприяли погіршенню оцінок ділової активності підприємств усіх секторів, пояснюють в НБУ.

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Підприємства промисловості посилили песимістичні очікування через зростання виробничих витрат та логістичних труднощів із перетином західного кордону: секторальний індекс у січні знизився до 43.7 (у грудні – 46.9).

Підприємства торгівлі другий місяць поспіль прогнозували погіршення своїх економічних результатів на тлі подорожчання імпорту через блокування західних кордонів, високі ціни на пальне та уповільнення попиту: секторальний індекс – 38.9 (у грудні – 46.9).

Підприємства сфери послуг вкотре посилили негативні оцінки результатів своєї поточної діяльності з огляду на зниження попиту внаслідок підвищення власних тарифів, а також ризики безпеки: секторальний індекс становив 40.4 (у грудні – 44).

Підприємства будівництва надали найпесимістичніші оцінки економічних результатів своєї діяльності через інтенсивні бойові дії, дефіцит кваліфікованих кадрів, а також сезонний фактор: секторальний індекс – 31.9 (у грудні – 42.1).

Усі учасники опитування прогнозували подорожчання цін/тарифів на власну продукцію/послуги.

Оцінки зайнятості погіршилися. Керівники підприємств усіх секторів очікували на скорочення загальної чисельності працівників, найістотніше – у секторі будівництва.

Джерело: НБУ

НБУ проводив щомісячне опитування серед 442 підприємств із 4 до 23 січня 2024 року.

2 січня 2024 року Держстат вказував, що промисловість очікує зменшення відтоку робочих та стабільних замовлень.

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