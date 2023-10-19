"Захоронение отходов должно быть невыгодным". Минприроды готовит налоги на мусор

За год в Украине образуется более 10 млн тонн отходов. Это очень большой объем, и задача Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов (Минприроды) сделать, чтобы захоронение стало невыгодным, а переработка, наоборот, приносила заработок и инвестиции. Об этом рассказала замминистра Виктория Киреева в интервью Украинскому радио.

"Для этого включаются финансовые инструменты, и один из них – это экологический налог именно на захоронение отходов", — сказала замминистра.

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По ее словам, Минприроды совместно с Министерством финансов и налоговой службой разрабатывают соответствующий законопроект.

Замминистра подчеркнула, что экологический налог на захоронение отходов будет иметь коэффициенты.

"Для тех, кто будет собирать несортированный мусор, ставка налога будет выше, чем ставка для тех, кто сортирует. Перевозчикам и операторам полигонов будет невыгодно работать с несортированным мусором. Хотите платить меньший налог — сортируйте мусор", — рассказала Киреева.

Также в Верховной Раде зарегистрирован законопроект об отходах тары и упаковки.

"От тары и упаковки самый большой процент отходов, и мы не знаем, что с ними делать. Сюда относятся и пластиковые бутылки, и бумага, и обертки, и стеклянные и алюминиевые банки, и многое другое. Это, наверное, 95% того сырья, которое нужно сортировать. И новый закон четко внедряет этот механизм", — добавила замминистра.

Для производителей также будет усилена ответственность после принятия Закона "О таре и упаковке".

"Согласно этому закону, каждый производитель должен будет собрать определенное количество своей продукции и переработать. В противном случае будет платить большие штрафы", — анонсировала Киреева.

Например, предприятия, производящие напитки, будут заинтересованы собрать тару и стимулировать людей ее сдавать.

"Как в Европе, где ты можешь сдать пластиковую бутылку и за это получить или скидку в магазине, или просто деньги", — резюмировала замминистра.

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