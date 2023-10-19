"Захоронення відходів має бути невигідним". Мінприроди готує податки на сміття

За рік в Україні утворюється понад 10 млн тонн відходів. Це дуже великий обсяг, та завдання Міністерства захисту навколишнього середовища та природних ресурсів (Мінприроди) зробити, щоб захоронення стало невигідним, а перероблення, навпаки, приносило заробіток та інвестиції. Про це розповіла заступниця міністра Вікторія Киреєва в інтерв'ю Українському радіо.

"Для цього включаються фінансові інструменти, і один із них – це екологічний податок саме на захоронення відходів", – сказала заступниця міністра.

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За її словами, Мінприроди спільно з Міністерством фінансів та податковою службою розробляють відповідний законопроєкт.

Заступниця міністра наголосила, що екологічний податок на захоронення відходів матиме коефіцієнти.

"Для тих, хто збиратиме несортоване сміття, ставка податку буде вищою, ніж ставка для тих, хто сортує. Перевізникам та операторам полігонів буде невигідно працювати з несортованим сміттям. Хочете платити менший податок — сортуйте сміття", — розповіла Киреєва.

Також у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт про відходи тари та упаковки.

"Від тари та упаковки найбільший відсоток відходів, і ми не знаємо, що з ними робити. Сюди відносяться і пластикові пляшки, і папір, і обгортки, і скляні та алюмінієві банки, і багато іншого. Це, напевно, 95% тієї сировини, яке потрібно сортувати. І новий закон чітко впроваджує цей механізм", – додала заступниця міністра.

Для виробників також буде посилена відповідальність після ухвалення Закону "Про тару та упаковку".

"Згідно з цим законом, кожен виробник повинен буде зібрати певну кількість своєї продукції й переробити. Інакше платитиме великі штрафи", – анонсувала Киреєва.

Наприклад, підприємства, які виробляють напої, будуть зацікавлені зібрати тару та стимулювати людей її здавати.

"Як у Європі, де ти можеш здати пластикову пляшку і за це отримати чи знижку в магазині, чи просто гроші", – резюмувала заступниця міністра.

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