Законопроект об уголовной ответственности за обход санкций прошел первое чтение: детали

Рада поддержала в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за обход санкций

Иллюстративное фото: Верховная Рада

Во вторник, 3 июня, Верховная Рада поддержала законопроект №12406, устанавливающий уголовную ответственность за нарушение и обход экономических санкций. За основу проголосовали 254 народных депутата, передает нардеп Ярослав Железняк из Голоса.

Законопроект криминализирует нарушения и обход санкций, в первую очередь финансовых, и устанавливает ответственность как за умышленное, так и за неосторожное нарушение.

Документом предусматривается наказание в виде штрафа от 425 000 до 2,04 млн грн или лишение свободы на 2-10 лет. Также он предлагает ввести стоимостный порог в 151 400 грн.

Новый закон, в случае принятия, также будет учитывать обязательное дополнительное наказание — запрет на профессиональную деятельность до 15 лет, иногда — конфискацию имущества.

Также предусмотрена ответственность юридических лиц (штраф, конфискация, ликвидация). Субъекты правонарушения не только подсанкционные, но и третьи лица.

По словам Инны Богатых, заместителя министра юстиции Украины и директора Департамента санкционной политики, государственные органы постоянно сталкиваются со случаями обхода санкций. Среди распространенных схем – многократная перерегистрация бизнеса, фиктивное банкротство, передача активов третьим лицам.

Разработка законопроекта осуществлялась рабочей группой, в состав которой вошли представители Министерства юстиции, Офиса президента, Офиса Генерального прокурора, СБУ, МВД и других государственных органов. Свою экспертизу также предоставили общественные организации, в частности Институт законодательных идей.