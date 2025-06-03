Законопроєкт про кримінальну відповідальність за обхід санкцій пройшов перше читання: деталі

Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про кримінальну відповідальність за обхід санкцій

Ілюстративне фото: Верховна Рада

У вівторок, 3 червня, Верховна Рада підтримала законопроєкт №12406, що встановлює кримінальну відповідальність за порушення та обхід економічних санкцій. За основу проголосували 254 народних депутати, передає нардеп Ярослав Железняк з Голосу.

Законопроєкт криміналізує порушення та обхід санкцій, насамперед фінансових і встановлює відповідальність як за умисне, так і за необережне порушення.

Документом передбачається покарання у вигляді штрафу від 425 000 до 2,04 млн грн або позбавлення волі на 2–10 років. Також він пропонує запровадити вартісний поріг у 151 400 грн для відмежування дрібних порушень.

Новий закон, у разі ухвалення, також враховує обов’язкове додаткове покарання — заборону на професійну діяльність до 15 років, іноді — конфіскацію майна.

Також передбачено відповідальність юридичних осіб (штраф, конфіскація, ліквідація). Суб’єкти правопорушення — не лише підсанкційні, але й треті особи.

За словами Інни Богатих, заступниці міністра юстиції України та директорки Департаменту санкційної політики, державні органи постійно стикаються з випадками обходу санкцій. Серед поширених схем – багаторазова перереєстрація бізнесу, фіктивне банкрутство, передання активів третім особам.

Розробка законопроєкту здійснювалася робочою групою, до складу якої увійшли представники Міністерства юстиції, Офісу президента, Офісу Генерального прокурора, СБУ, МВС та інших державних органів. Свою експертизу також надали громадські організації, зокрема Інститут законодавчих ідей.