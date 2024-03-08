"Законопроект станет лучше". Рада до конца марта вернется к перезагрузке БЭБ
Законопроект о перезагрузке Бюро экономической безопасности существенно изменится, сказал в комментарии LIGA.net глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. К его рассмотрению вернутся уже в ближайшее время.
23 февраля депутаты отправили правительственный законопроект №10439 на повторное первое чтение с сокращением срока подготовки.
Гетманцев рассказал, что парламент получил первые поправки.
"Мы уже получили предложения от Министерства юстиции по сокращению сроков аттестации служащих БЭБ. Это вызвало самые большие споры к первому чтению. Но консультации еще не завершены. Проект станет лучше", — сказал он.
Гетманцев прогнозирует, что парламент рассмотрит законопроект в первом чтении до конца марта.
Подробнее о законопроекте читайте здесь: Сбой перезагрузки. Почему вокруг Бюро экономбезопасности продолжаются интриги