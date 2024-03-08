"Законопроект станет лучше". Рада до конца марта вернется к перезагрузке БЭБ

Верховная Рада получила от Минюста первые предложения к законопроекту №10439 о Бюро экономической безопасности

Фото: БЭБ / Facebook

Законопроект о перезагрузке Бюро экономической безопасности существенно изменится, сказал в комментарии LIGA.net глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. К его рассмотрению вернутся уже в ближайшее время.

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23 февраля депутаты отправили правительственный законопроект №10439 на повторное первое чтение с сокращением срока подготовки.

Гетманцев рассказал, что парламент получил первые поправки.

"Мы уже получили предложения от Министерства юстиции по сокращению сроков аттестации служащих БЭБ. Это вызвало самые большие споры к первому чтению. Но консультации еще не завершены. Проект станет лучше", — сказал он.

Гетманцев прогнозирует, что парламент рассмотрит законопроект в первом чтении до конца марта.

Подробнее о законопроекте читайте здесь: Сбой перезагрузки. Почему вокруг Бюро экономбезопасности продолжаются интриги