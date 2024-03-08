"Законопроєкт стане кращим". Рада до кінця березня повернеться до перезавантаження БЕБ

Верховна Рада отримала від Мін'юсту перші пропозиції до законопроєкту №10439 про Бюро економічної безпеки

Фото: БЕБ / Facebook

Законопроєкт про перезавантаження Бюро економічної безпеки істотно зміниться, сказав у коментарі LIGA.net голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. До його розгляду повернуться уже найближчим часом.

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23 лютого депутати відправили урядовий законопроєкт №10439 на повторне перше читання зі скороченням терміну підготовки.

Гетманцев розказав, що парламент отримав перші поправки.

"Ми вже отримали пропозиції від Міністерства юстиції щодо скорочення строків атестації службовців БЕБ. Це викликало найбільші суперечки до першого читання. Але консультації ще не завершені. Проєкт стане кращим", – сказав він.

Гетманцев прогнозує, що парламент розгляне законопроєкт у першому читанні до кінця березня.

Детальніше про законопроєкт читайте тут: Збій перезавантаження. Чому навколо Бюро економбезпеки тривають інтриги