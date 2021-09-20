Законопроекты об олигархах и повышении налогов рассмотрят в Раде на этой неделе

Законопроект №5599 об олигархах и законопроект №5600, известный как "антиахметовский" внесены в повестку дня Верховной рады для рассмотрения во втором чтении на текущей пленарной неделе.

Такая повестка дня была согласована на согласительном совете, который транслировался на Youtube.

Решение о рассмотрении закона №5599 принято большинством представителей фракций. Законопроект №5600 о наполнении бюджета также вошел в повестку дня. Инициатором был замглавы фракции Слуги народа Александр Корниенко.

Законопроект №5600

Законопроект призван повысить налоги и акцизы для крупного бизнеса, а также уменьшить возможности для манипуляций. Законопроект в СМИ назвали "антиахметовским" за то, что он предлагает повысить размер ренты на добычу железной руды (на которой специализируются Метинвест Рината Ахметова), а также ввести акцизный налог на электроэнергию, произведенную из солнечных и ветровых электростанций (ДТЭК Рината Ахметова является владельцем крупнейших мощностей "зеленой" энергетики в Украине). 11 мая 2021 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что возможное повышение налогов будет касаться отдельных направлений. Детали – тут.

Законопроект №5599

Цель документа – предотвращение угроз нацбезопасности из-за чрезмерного влияния лиц, которые имеют значительный экономический и политический вес. Таких лиц в документе называют олигархами. 2 июня 2021 года президент передал в Верховную Раду законопроект №5599, который должен закрепить в украинском законодательстве термин "олигарх" и определить, какие санкции могут грозить обладателям этого статуса. 1 июля Верховная Рада приняла законопроект об олигархах в первом чтении. По состоянию на 6 сентября к законопроекту подано 1257 правок. 10 сентября Разумков направил законопроект об олигархах на отзыв в Венецианскую комиссию. 15 сентября Разумков сообщил, что отправка законопроекта в Венецианскую комиссию не препятствует его рассмотрению Верховной Радой во втором чтении.

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Наталия Софиенко

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