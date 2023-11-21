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Залог в 56 млн грн за нардепа-беглеца Дубневича передали на нужды ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
21.11.2023, 18:11
Залог в 56 млн грн за нардепа-беглеца Дубневича передали на нужды ВСУ - Фото
Ярослав Дубневич (Фото - скриншот из видео RadaTVchannel - Youtube)

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) удовлетворила ходатайство прокурора САП о передаче в доход государства 56 млн грн залога, который был внесен за народного депутата Ярослава Дубневича, обвиняемого в незаконном завладении 93 млн грн средств Укрзалізниці. Об этом сообщает пресс-служба САП.

Суд постановил перечислить залог на специальный счет НБУ для сбора средств в поддержку Вооруженных Сил Украины.

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Дубневич и еще восемь человек подозреваются в организации схемы приобретения стрелочной продукции по завышенным ценам. 

Подозрение Дубневичу вручили в октябре 2019 года. Ему даже избрали меру пресечения в виде ареста, но он сразу вышел под залог 90 млн грн. В 2022 году уголовное производство по этому делу было закрыто, но в мае 2023 года апелляционная палата ВАКС отменила это решение.

Также Дубневич проходит как подозреваемый в другом уголовном производстве о хищении газа на сумму 2,1 млрд грн и легализации незаконно полученной прибыли.  

Дубневич скрывается от правосудия и в октябре НАБУ объявило его в международный розыск.  

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Роман Брыль
Ярослав ДубневичзалогваксНАБУ и САП
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