Залог в 56 млн грн за нардепа-беглеца Дубневича передали на нужды ВСУ

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) удовлетворила ходатайство прокурора САП о передаче в доход государства 56 млн грн залога, который был внесен за народного депутата Ярослава Дубневича, обвиняемого в незаконном завладении 93 млн грн средств Укрзалізниці. Об этом сообщает пресс-служба САП.

Суд постановил перечислить залог на специальный счет НБУ для сбора средств в поддержку Вооруженных Сил Украины.

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Дубневич и еще восемь человек подозреваются в организации схемы приобретения стрелочной продукции по завышенным ценам.

Подозрение Дубневичу вручили в октябре 2019 года. Ему даже избрали меру пресечения в виде ареста, но он сразу вышел под залог 90 млн грн. В 2022 году уголовное производство по этому делу было закрыто, но в мае 2023 года апелляционная палата ВАКС отменила это решение.

Также Дубневич проходит как подозреваемый в другом уголовном производстве о хищении газа на сумму 2,1 млрд грн и легализации незаконно полученной прибыли.

Дубневич скрывается от правосудия и в октябре НАБУ объявило его в международный розыск.

2 ноября 2023 года подозреваемый нардеп Дубневич оказался за границей, последний раз его видели в Венгрии.

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