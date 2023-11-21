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Заставу в 56 млн грн за нардепа-втікача Дубневича передали на потреби ЗСУ

Этот материал также доступен на русском
21.11.2023, 18:11
Заставу в 56 млн грн за нардепа-втікача Дубневича передали на потреби ЗСУ - Фото
Ярослав Дубневич (Фото - скриншот із відео RadaTVchannel - Youtube)

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС) задовольнила клопотання прокурора САП про передання в дохід держави 56 млн грн застави, яку було внесено за народного депутата Ярослава Дубневича, звинуваченого у незаконному заволодінні 93 млн грн коштів Укрзалізниці. Про це повідомляє пресслужба САП.

Суд ухвалив перерахувати заставу на спеціальний рахунок НБУ для збору коштів на підтримку Збройних Сил України.

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Дубневич і ще вісім осіб підозрюються в організації схеми придбання стрілочної продукції за завищеними цінами.

Підозру Дубневичу вручили у жовтні 2019 року. Йому навіть обрали запобіжний захід у вигляді арешту, але він одразу вийшов під заставу 90 млн грн. У 2022 році кримінальне провадження у цій справі було закрите, але у травні 2023 року апеляційна палата ВАКС скасувала це рішення.

Також Дубневич проходить як підозрюваний в іншому кримінальному провадженні про розкрадання газу на суму 2,1 млрд грн і легалізацію незаконно отриманого прибутку.

Дубневич ховається від правосуддя й у жовтні НАБУ оголосило його у міжнародний розшук.

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Роман Бриль
ВАКСзаставаНАБУ і САПярослав дубневич
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