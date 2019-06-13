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13.06.2019, 14:25

Замглавы НБУ Рожкова вернулась из США и вышла на работу: видео

Замглавы НБУ Рожкова вернулась из США и вышла на работу: видео

Катерина Рожкова прокомментировала решение суда, который якобы отстранил ее от работы

Национальный банк Украины (НБУ) не получил решение Барышевского районного суда Киевской области о запрете Катерине Рожковой участвовать в заседаниях правления и исполнять возложенные на нее обязанности первого заместителя главы НБУ. Об это сама Рожкова сообщила в видео-комментарии на странице в Facebook.

"Появилась информация, что я не вернулась из Вашингтона. Я вернулась из Вашингтона, у нас очень много работы и нужно работать", - сказала она.

Рожкова прокомментировала решение Барышевского районного суда: "Мы не получили решение суда. На сегодняшний день я работаю, а в случае получения такого решения, Национальный банк будет его оспаривать в законном порядке".

Напомним, ранее в НБУ сообщили, что получили письмо от физического лица, из содержания которого следует, что 11 июня Барышевский районный суд Киевской области якобы принял решение о запрете Рожковой исполнять возложенные на нее обязанности первого заместителя главы НБУ. 

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Теги: Катерина Рожкова
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