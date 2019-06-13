Суд снова запретил Рожковой исполнять обязанности. Реакция НБУ

В Национальный банк Украины поступило письмо от физического лица, из содержания которого следует, что 11 июня Барышевский районный суд Киевской области якобы принял решение о запрете Катерине Рожковой участвовать в заседаниях правления и исполнять возложенные на нее обязанности первого заместителя главы НБУ. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
"В то же время ни одного соответствующего постановления суда нет в Едином государственном реестре судебных решений и, соответственно, Национальный банк не получал его от суда", - подчеркивают в НБУ.
"Согласно процессуальному кодексу решение суда подлежит исполнению немедленно, то есть сразу после получения. Однако, пока мы не получали и не присутствовали при вынесении какого-либо постановления о запрете членам правления Национального банка осуществлять свои полномочия. Поэтому мы не можем утверждать, что информация о наличии соответствующего постановления соответствует действительности", - отмечают в Нацбанке.
В НБУ говорят, что если такое решение есть, то регулятор обжалует его в предусмотренном законом порядке. "Кроме того, Национальный банк готов изучить наличие признаков, которые могут свидетельствовать о неправосудности таких действий судьи, а следовательно и оснований для обращения с жалобой на действия судьи и обращения в правоохранительные органы ", - отметил начальник управления претензионно-исковой деятельности Юридического департамента НБУ Виктор Григорчук.
В НБУ напомнинают, что недавно в Окружной административный суд города Киева поступил иск от народного депутата Юрия Савчука с требованием запретить Катерине Рожковой исполнять полномочия первого заместителя председателя НБУ. А в 2018 году депутаты Верховной Рады Игорь Луценко и Александр Дубинин также пытались в судебном порядке ограничить Катерину Рожкову в исполнении должностных полномочий.
15 мая 2018 Апелляционный суд города Киева удовлетворил апелляционную жалобу НБУ и подтвердил правомерность исполнения Катериной Рожковой своих должностных обязанностей. По иску Александра Дубинина Тернопольский городской районный суд Тернопольской области вообще решил отказать в открытии производства по делу.
"Национальный банк обеспокоен ситуацией, когда украинские суды все чаще становятся инструментом давления на работу центрального банка. Эти обстоятельства еще раз наглядно подтверждают необходимость завершения начатой судебной реформы для предотвращения", - подчеркивают в НБУ.
Напомним, в прошлом году Дарницкий суд отстранил замглавы НБУ Катерину Рожкову от исполнения обязанностей по иску депутата Игоря Луценко.
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