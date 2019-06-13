Суд снова запретил Рожковой исполнять обязанности. Реакция НБУ

В Национальный банк Украины поступило письмо от физического лица, из содержания которого следует, что 11 июня Барышевский районный суд Киевской области якобы принял решение о запрете Катерине Рожковой участвовать в заседаниях правления и исполнять возложенные на нее обязанности первого заместителя главы НБУ. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"В то же время ни одного соответствующего постановления суда нет в Едином государственном реестре судебных решений и, соответственно, Национальный банк не получал его от суда", - подчеркивают в НБУ.

"Согласно процессуальному кодексу решение суда подлежит исполнению немедленно, то есть сразу после получения. Однако, пока мы не получали и не присутствовали при вынесении какого-либо постановления о запрете членам правления Национального банка осуществлять свои полномочия. Поэтому мы не можем утверждать, что информация о наличии соответствующего постановления соответствует действительности", - отмечают в Нацбанке.

В НБУ говорят, что если такое решение есть, то регулятор обжалует его в предусмотренном законом порядке. "Кроме того, Национальный банк готов изучить наличие признаков, которые могут свидетельствовать о неправосудности таких действий судьи, а следовательно и оснований для обращения с жалобой на действия судьи и обращения в правоохранительные органы ", - отметил начальник управления претензионно-исковой деятельности Юридического департамента НБУ Виктор Григорчук.

В НБУ напомнинают, что недавно в Окружной административный суд города Киева поступил иск от народного депутата Юрия Савчука с требованием запретить Катерине Рожковой исполнять полномочия первого заместителя председателя НБУ. А в 2018 году депутаты Верховной Рады Игорь Луценко и Александр Дубинин также пытались в судебном порядке ограничить Катерину Рожкову в исполнении должностных полномочий.

15 мая 2018 Апелляционный суд города Киева удовлетворил апелляционную жалобу НБУ и подтвердил правомерность исполнения Катериной Рожковой своих должностных обязанностей. По иску Александра Дубинина Тернопольский городской районный суд Тернопольской области вообще решил отказать в открытии производства по делу.

"Национальный банк обеспокоен ситуацией, когда украинские суды все чаще становятся инструментом давления на работу центрального банка. Эти обстоятельства еще раз наглядно подтверждают необходимость завершения начатой ​​судебной реформы для предотвращения", - подчеркивают в НБУ.

Напомним, в прошлом году Дарницкий суд отстранил замглавы НБУ Катерину Рожкову от исполнения обязанностей по иску депутата Игоря Луценко.

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