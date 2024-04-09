Запорожская область из донора превратилась в глубоко дотационный регион – инфографика

В 2023 году более 95% общин Запорожской области получили базовые дотации

Последствия русских ударов по Запорожской области. Фото - Иван Федоров/Telegram

В результате большой войны Запорожская область переместилась с третьей позиции по объему оплаченных реверсных дотаций на третью – по объему полученных базовых дотаций. В настоящее время 75% общин Запорожья финансово несостоятельны, свидетельствуют данные исследования движения "Честно".

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Под российской оккупацией находится около 70% территории Запорожской области, в том числе наиболее промышленно развитые общины – Мелитопольская, Бердянская, Энергодарская, Токмацкая, Днепрорудненская.

За период большой войны более чем на 50% сократился уровень промышленного производства области, почти 85% сельскохозяйственных площадей оказались на временно оккупированной территории.

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Существеннее всего уменьшилась финансовая состоятельность оккупированных и прифронтовых общин. В 2023 году более 95% общин Запорожской области получили базовые дотации. Общий объем базовых дотаций общин увеличился в три раза по сравнению с 2021 годом. Реверсные дотации уменьшились с 766 млн грн до нуля.

Больше всего базовых дотаций получили прифронтовая Кушугумская поселковая, временно оккупированные Мелитопольская, Бердянская, Токмакская городские и Акимовская поселковая. На них приходится около трети базовых дотаций области.

По подсчетам движения "Честно", в Запорожской области 60% общин имеют критический уровень финансовой возможности, еще 15% – низкий уровень. В 2023 году ни одна община не оплатила в государственный бюджет реверсные дотации.

В 2024 году на общины области предусмотрено около 1,4 млрд грн базовых дотаций. Более 1 млрд грн – на осуществление полномочий органов местного самоуправления на оккупированных и деоккупированных территориях области. Такую дотацию получат 57 общин, в том числе Мелитопольская городская – 117 млн грн, Пологовская – 98 млн грн, Бердянская – 91 млн грн, Гуляйпольская – 47 млн грн.

По словам председателя парламентского комитета по бюджету Роксоланы Пидласы, для оккупированных территорий такие дотации предусмотрены для бюджетных учреждений и коммунальных учреждений, перемещенных на подконтрольные территории, включая выплату заработной платы с начислениями, или на реализацию программ поддержки внутренне перемещенных лиц.