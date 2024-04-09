Запорізька область з донора перетворилася на глибоко дотаційний регіон – інфографіка

У 2023 році понад 95% громад Запорізької області отримали базові дотації

Наслідки російських ударів по Запорізькій області. Фото - Іван Федоров/Telegram

Унаслідок великої війни Запорізька область перемістилася з третьої позиції за обсягом сплачених реверсних дотацій на третю – за обсягом отриманих базових дотацій. Нині 75% громад Запоріжжя фінансово неспроможні, свідчать дані дослідження руху "Чесно".

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Під російською окупацією перебуває близько 70% території Запорізької області, зокрема найбільш промислово розвинені громади – Мелітопольська, Бердянська, Енергодарська, Токмацька, Дніпрорудненська.

За період великої війни на понад 50% скоротився рівень промислового виробництва області, майже 85% сільськогосподарських площ опинилися на тимчасово окупованій території.

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Найсуттєвіше зменшилася фінансова спроможність окупованих та прифронтових громад. У 2023 році понад 95% громад Запорізької області отримали базові дотації. Загальний обсяг базових дотацій громад збільшився втричі порівняно з 2021 роком. Натомість реверсні дотації зменшилися із 766 млн грн до нуля.

Найбільше базових дотацій отримали прифронтова Кушугумська селищна громада, тимчасово окуповані Мелітопольська, Бердянська, Токмацька міські та Якимівська селищна громада. На них припадає майже третина базових дотацій області.

За підрахунками руху "Чесно", у Запорізькій області 60% громад мають критичний рівень фінансової спроможності, ще 15% – низький рівень. У 2023 році жодна громада не сплатила до державного бюджету реверсні дотації.

У 2024 році на громади області передбачено майже 1,4 млрд грн базових дотацій. Понад 1 млрд грн – на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на окупованих та деокупованих територіях області. Таку дотацію отримають 57 громад, зокрема Мелітопольська міська – 117 млн грн, Пологівська – 98 млн грн, Бердянська – 91 млн грн, Гуляйпільська – 47 млн грн.

За словами голови парламентського комітету з питань бюджету Роксолани Підласої, для окупованих територій такі дотації передбачені для бюджетних установ та комунальних закладів, які переміщені на підконтрольні території, включаючи виплату заробітної плати з нарахуваннями, або на реалізацію програм щодо підтримки внутрішньо переміщених осіб.