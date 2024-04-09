Запорізька область з донора перетворилася на глибоко дотаційний регіон – інфографіка
Наслідки російських ударів по Запорізькій області. Фото - Іван Федоров/Telegram

Унаслідок великої війни Запорізька область перемістилася з третьої позиції за обсягом сплачених реверсних дотацій на третю – за обсягом отриманих базових дотацій. Нині 75% громад Запоріжжя фінансово неспроможні, свідчать дані дослідження руху "Чесно".

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Під російською окупацією перебуває близько 70% території Запорізької області, зокрема найбільш промислово розвинені громади – Мелітопольська, Бердянська, Енергодарська, Токмацька, Дніпрорудненська.

За період великої війни на понад 50% скоротився рівень промислового виробництва області, майже 85% сільськогосподарських площ опинилися на тимчасово окупованій території.

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Найсуттєвіше зменшилася фінансова спроможність окупованих та прифронтових громад. У 2023 році понад 95% громад Запорізької області отримали базові дотації. Загальний обсяг базових дотацій громад збільшився втричі порівняно з 2021 роком. Натомість реверсні дотації зменшилися із 766 млн грн до нуля.

Запорізька область з донора перетворилася на глибоко дотаційний регіон – інфографіка

Найбільше базових дотацій отримали прифронтова Кушугумська селищна громада, тимчасово окуповані Мелітопольська, Бердянська, Токмацька міські та Якимівська селищна громада. На них припадає майже третина базових дотацій області.

Запорізька область з донора перетворилася на глибоко дотаційний регіон – інфографіка

За підрахунками руху "Чесно", у Запорізькій області 60% громад мають критичний рівень фінансової спроможності, ще 15% – низький рівень. У 2023 році жодна громада не сплатила до державного бюджету реверсні дотації.

У 2024 році на громади області передбачено майже 1,4 млрд грн базових дотацій. Понад 1 млрд грн – на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на окупованих та деокупованих територіях області. Таку дотацію отримають 57 громад, зокрема Мелітопольська міська – 117 млн грн, Пологівська – 98 млн грн, Бердянська – 91 млн грн, Гуляйпільська – 47 млн грн.

За словами голови парламентського комітету з питань бюджету Роксолани Підласої, для окупованих територій такі дотації передбачені для бюджетних установ та комунальних закладів, які переміщені на підконтрольні території, включаючи виплату заробітної плати з нарахуваннями, або на реалізацію програм щодо підтримки внутрішньо переміщених осіб.

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