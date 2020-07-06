Зарплата 12 000 грн и почти 30 000 вакансий: как бизнес выходит из карантина

По данным, собранным Opendatabot, после карантинного кризиса количество вакансий увеличилось в разы, а уровень заработной платы снизился

К началу июля бизнес начал постепенно выходить из карантина, а на сайтах по поиску работы - появляться новые вакансии. Opendatabot собрал инфографику о наличии вакансий и о том, на какую зарплату могут сейчас рассчитывать ищущие работу украинцы.

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Еще в начале марта на портале work.ua было опубликовано 54 000 вакансий, количество которых к концу апреля сократилось более чем в два раза. Но самой кризисной стала для работодателей шестая неделя: для соискателей в тот период было доступно чуть больше 16 000 новых предложений. После этой недели кривая выхода бизнеса из карантина пошла вверх - к началу июля при 43 838 уже имеющихся на сайте вакансиях появилось еще около 30 000 новых.

По словам учредителя work.ua Артура Михно, при отсутствии повторного кризиса рост можно ждать уже в четвертом квартале этого года, а через год есть все шансы, что рынок труда вернется в состояние начала 2020 года.

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Подобная ситуация сложилась и в сфере рынка IT-специалистов - с той разницей, что кризис пришелся не на шестую, а на третью неделю, когда для соискателей было доступно всего 4126 вакансий. После чего потребность в ІТ-шниках начала расти и к началу июля увеличилась почти вдвое - сейчас на сайте djinni.co есть 6533 предложения.

А вот количество самих ІТ-специалистов, ищущих работу, постоянно росло с самого начала карантина. Если в середине марта на портале было размещено 17 500 вакансий, то сейчас их количество перевалило за 21 000.

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По уровню заработной платы работодатели и кандидаты смогли к сегодняшнему дню найти "золотую середину". Если в первые недели карантина соискатели портала robota.ua претендовали на 15 000 грн, то сейчас их требования снизились в среднем до 12 000 грн. Эту же сумму ориентировочно готовы платить и работодатели, которые в начале карантина предлагали среднюю зарплату в размере 13 000 грн.

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То, что бизнес постепенно восстанавливается от коронавирусного кризиса подтвердил в своем обращении и директор департамента статистики и отчетности Национального банка Юрий Половнев. По его словам, настроения бизнеса в июне улучшились, а ежемесячный индекс ожидания деловой активности вырос на 10 пунктов, достигнув отметки в 46 пунктов (для сравнения в июле прошлого года он составлял 52,4 пункта).

СПРАВКА. Ежемесячный индекс ожиданий деловой активности был введен Нацбанком в августе прошлого года. Рассчитывается он на основании опросов украинских предприятий реального сектора экономики. Нейтральным является значение индекса в 50 пунктов - все, что находится выше, считается положительными ожиданиями.

В июне эксперты портала robota.ua изучили, какие вакансии стали самыми востребованными в период карантина и сколько готовы платить работодатели.

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Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору"

Дарья Мостовая

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