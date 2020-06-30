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Карантин и фриланс. Компании увеличивают бонусы, вакансий стало меньше

Карантин и фриланс. Компании увеличивают бонусы, вакансий стало меньше
30.06.2020, 16:22

Компании увеличили уровень зарплат и готовы платить фрилансерам дополнительные бонусы, а количество вакансий уменьшилось почти вдвое

В период карантина сфера фриланса (англ. freelance - внештатно)  стала крайне актуальной и востребованной у многих украинцев. Одни в свободное от основной работы время начали искать дополнительные заработки на стороне, а для других фриланс стал основным источником доходов. Как изменились зарплаты фрилансеров с 2019 года, выросло ли количество вакансий и какие дополнительные бонусы готовы предлагать компании-заказчики, изложили в виде инфографики эксперты портала rabota.ua.

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Заработная плата: ожидания vs реальность

В большинстве предлагаемых вакансиях 2020 года за период апрель-июнь заказчики готовы платить фрилансерам 8000-18 000 грн (около 1500 вакансий) и 18 000 - 23 000 грн (чуть больше 300 вакансий). Максимально возможный доход - от 48 000 грн - предложили соискателям 139 компаний.

зарплата фриланс по вакансиям 2020 (rabota.ua)

Для сравнения в 2019 году уровень зарплат распределялся примерно таким же образом, но самих вакансий было меньше. Так, например, уровень доходов от 48 000 грн и выше готовы были предложить только 48 компаний, а 18 000 - 23 000 грн - 267 фирм.

зарплата фриланс по вакансиям 2019 (rabota.ua)

Примечательно, что со своей стороны кандидаты ориентировались даже на меньший уровень зарплат, чем тот, который готовы были им предложить заказчики. В этом году большинство соискателей (более 1000 человек) указали в резюме, что готовы работать за 7000 - 15 000 грн в месяц. И только 33 кандидата обозначили как желаемый уровень дохода зарплату в размере 39 000 грн и выше.

ожидаемая зп у кандидатов 2020 (rabota.ua)

Аналогично выглядела ситуация и в прошлом году, с той лишь разницей, что уровень зарплат в целом был более низким: большая часть соискателей (около 900 человек) рассчитывала на ежемесячный доход в 6000 - 12 000 грн, а 59 кандидатов хотели бы зарабатывать от 30 000 грн/месяц.

зарплата фриланс кандидаты 2019 (rabota.ua)

Вакансии

В 2020 году в период карантина количество предложений для фрилансеров начало расти. Если в начале апреля таких вакансий было 250, то уже к маю их количество увеличилось до 400 и продолжает стабильно сохраняться на том же уровне и по состоянию на сегодняшний день.

вакансии 2020 (rabota.ua)

В то же время общее количество вакансий сферы фриланса в текущем году уменьшилось почти вдвое по сравнению с данными за аналогичный период 2019 года. В прошлом году в течение апреля-июня компании нуждались в почти 6000 фрилансерах, а в 2020 году количество предложений сократилось до 3127. Это можно объяснить растущей потребностью украинцев в удаленной занятости в связи с карантином, сокращениями на работе и повышенным спросом на дополнительный заработок.

вакансии 2019 (rabota.ua)

"Плюшки" для фрилансеров

Чтобы мотивировать внештатников работать лучше и продуктивнее, многие компании предлагают дополнительные бонусы и поощрения, называемые в народе "плюшками". Например, кроме основного дохода, в 2020 году многие фирмы завлекают фрилансеров бонусами и премиями, бесплатным обучением и интересными корпоративными мероприятиями.

плюшки фриланса 2020 (rabota.ua)

Примечательно, что в 2019 году подобные "плюшки" предлагало намного меньше компаний. В том числе, премии, обучение за счет фирмы и интерактивные учебники обещали своим сотрудникам не более 1-1,5% от всех заказчиков. Работа же онлайн вообще рассматривалась не как смена формата деятельности, а как один из дополнительных бонусов в системе мотивации. 

плюшки фриланса 2019 (rabota.ua)
  • Майское исследование VoxUkraine показало, что рынок труда остался в глубоком карантине - на каждую вакансию приходится 3,5 резюме.
  • В июне аналитики rabota.ua изучили, какие вакансии стали самыми востребованными и высокооплачиваемыми в период карантина.

Читайте также: На какие вакансии украинцы могут рассчитывать в Польше - исследование

Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору"

Дарья Мостовая
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