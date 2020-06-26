На какие вакансии украинцы могут рассчитывать в Польше - исследование

Эксперты отмечают, что польское производство постепенно восстанавливается, а собирать клубнику на полях можно уже сейчас

Польша попала под влияние коронавирусного кризиса так же, как и весь мир. Однако некоторые отрасли польской экономики все же чувствуют себя намного увереннее остальных. На основании исследований рынка труда в Польше Аналитический центр компании по международному трудоустройству Gremi Personal рассказал, где украинцев будут рады видеть уже в этом году.

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Самая высокая востребованность в работниках сейчас существует в пищевой промышленности, логистике, на производстве бытовой техники и в деревообрабатывающей отрасли. Прогнозируется, что до конца текущего года в Польше будут предлагаться вакансии для украинцев в ​​таком процентном соотношении:

- пищевая промышленность - 38%

- логистика - 17%

- деревообработка и мебельная промышленность - 15%

- строительство - 11%

- производство бытовой техники -10%

- сезонные сельскохозяйственные работы - 10%

- ресторанный и гостиничный бизнес (HoReCa) - 5%.

Пищевая промышленность

Многие продовольственные компании отметили, что в начале эпидемии у них были рекордные продажи. Эта тенденция продолжилась и в период пасхальных праздников - спрос на продукты питания был очень высок. Сейчас компании уже начали подготовку к рождественским праздникам.

В целом производство отдельных продуктов питания длительного срока хранения (консервы, крупы, мука и т.д.) выросло почти на 200%, сообщает Главное статистическое управление Польши. Особенно нуждаются в рабочей силе рыбзаводы, куриные фабрики, фабрики по производству сладостей - спрос на работников есть сейчас, летом, а также должен сохраниться и осенью.

Логистика

Высокий спрос на работников в этой сфере связан с тем, что в период карантина многие компании и потребители перешли в онлайн-формат, заказывая продукты и прочие необходимые вещи через интернет с доставкой на дом. Это породило высокий спрос на курьеров, специалистов по логистике и складских рабочих.

Мебельная и деревообрабатывающая промышленность

С начала карантина поляки начали активно скупать дешевую мебель отечественного производства. Такой спрос создал необходимость привлечения к производству дополнительной рабочей силы. Специалисты утверждают, что даже в условиях кризиса у этой отрасли теперь появились все шансы выйти в ноль, а не стать одной из убыточных сфер экономики, как это прогнозировалось в начале карантина.

Строительство

Эта сфера всегда была достаточно стабильной, исходя из количества вакансий для работников из Украины. Экономический кризис не обошел и отрасль строительства, но в итоге “зацепил” ее намного меньше, чем промышленность, отмечают аналитики. Кроме того, стройки в Польше финансируются не только за счет государства, но и при помощи инвестиций ЕС, что способствует укреплению и развитию сферы.

Производство бытовой техники

По мнению экспертов, здесь наблюдается эффект «отложенного спроса», когда люди, которые не имели возможности покупать технику при обострении кризиса в начале карантина, теперь "догоняют упущенное" и покупают необходимые им вещи. До карантина польское производство бытовой техники было больше ориентировано на экспорт, однако сейчас ситуация может измениться. Отечественная техника дешевле, поэтому ее конкурентоспособность может возрасти, убеждены польские производители.

Сельскохозяйственный сектор

Спрос на работу в сельском хозяйстве всегда сезонный и в жизни украинцы уже начали возвращаться в Польшу для работы на полях. Но, отмечают рекрутеры, работников в этом направлении все равно еще не хватает. Сейчас больше всего вакансий есть для работников по уборке овощей, клубники и других ягод, а чуть позже нужно будет собирать яблоки.

Гостиницы и рестораны

Этот бизнес понес во время карантина наибольшие потери, но постепенно ситуация начинает выравниваться и у него. В связи с определенными сложностями с поездками за границу поляки стали больше путешествовать по собственной стране. Своего рода туристический бум уже состоялся в июне, сейчас польский рынок труда активно нуждается в работниках гостиниц, гостевых домов, пунктов проката, кафе и ресторанов.

Но... не все так просто

Вместе с тем, одной из основных проблем украинских трудовых мигрантов на сегодняшний день остается прохождение обязательного 14-дневного карантина при въезде в Польшу. Об этом свидетельствуют результаты опроса Gremi Personal, проведенного 8-14 июня, в котором принимали участие 900 украинских трудовых мигрантов, прибывших на работу в Польшу или обратившихся на «Горячую линию» компании.

Двухнедельный карантин в Польше пока является проблемой для 78% украинцев. Это связано с нехваткой денег на проживание в карантинных центрах в течение этого периода.

15 мая в НБУ сообщили , что в первом квартале этого года заробитчане перевели в Украину почти $3 млрд.

16 июня Верховная Рада приняла за основу законопроект о защите трудовых мигрантов и легализации рынка международного трудоустройства.

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Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору"