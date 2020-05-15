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В первом квартале заробитчане перевели в Украину почти $3 млрд

В первом квартале заробитчане перевели в Украину почти $3 млрд
15.05.2020, 20:07

За три месяца физлица перевели в страну $2,9 млрд

В январе-марте объем частных переводов традиционными и неформальными каналами в Украину составил более $2,9 млн, за границу - почти $154 млн в эквиваленте. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка (НБУ).

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В частности, через системы перевода в Украину поступило $505 млн или почти одна пятая поступлений, что на 3,6% больше, чем в I квартале 2019 года. Средняя сумма одного перевода в Украине также незначительно выросла с $348 до $361.

При этом за границу отправили $106 млн в эквиваленте. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объемы выросли на 41,3%. На 40% выросла и средняя сумма одного такого перевода - $447 по сравнению с $318 в I квартале 2019-го.

В НБУ отмечают, что самые популярные "коридоры" переводов не изменились: больше всего денег поступило из США, Израиля, Италии, РФ, Польши. Из Украины больше всего денег отправили в РФ, Грузию, Азербайджан, США и Турцию.

В пределах Украины денежные переводы превысили 58 млрд грн ($2,3 млрд в эквиваленте), что на 36% больше, чем I квартале прошлого года. Как уточняют в Нацбанке, эта сумма не учитывает р2р-переводы между картами.

75% переводов в пределах Украины обеспечивала тройка лидеров внутригосударственных систем: NovaPay - 39,56% (платежная организация Пост Финанс); Почтовый перевод (Укрпочта) - 23,71% и Финансовый мир (Украинская платежная система)- 11,89% переводов в пределах Украины.

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  • По данным Всемирного банка, заробитчане перевели в Украину в 2019 году рекордные $15,8 млрд. По данным Нацбанка, эта цифра значительно ниже - $12 млрд.
  • В Нацбанке прогнозируют, что денежные переводы украинских рабочих из-за границы сократятся на 20% - до $10 млрд.
  • По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, денежные переводы от трудовых мигрантов могут сократиться в два раза, но в Кабмине надеются на "естественные компенсаторы"
  • В конце марта украинское правительство обвинили в блокировании выезда заробитчан на сезонные работы за границу. Подробнее об этом читайте здесь.
Анна Андреева
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