Шмыгаль рассказал, что компенсирует сокращение переводов заробитчан

В Кабинете министров рассчитывают, что деньги вернувшихся в страну трудовых мигрантов, а также $5 млрд, которые украинцы не потратят на отдых за рубежом, смогут частично компенсировать сокращение переводов заробитчан. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Он признает, что многие трудовые мигранты вернулись в Украину из-за коронавируса и объемы денежных переводов из-за рубежа могут сократиться в два раза после рекордных $12 млрд в 2019 году.

При этом Шмыгаль отмечает, что часть украинцев осталась работать за рубежом, и этот денежный поток не пропадет.

По словам премьера, есть еще два фактора, способных компенсировать сокращение объемов переводов. Шмыгаль считает, что люди, которые вернулись, будут вкладывать в бизнес и тратить заработанные деньги в Украине.

Кроме того, деньги, которые украинцы могли потратить на отдых за рубежом, также останутся в стране. "По нашим подсчетам, до $5 млрд не уедет из Украины в Турцию, Египет и так далее во время летнего туристического сезона. Поэтому такой естественный компенсатор работает сам собой", - отметил Шмыгаль.