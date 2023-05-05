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Зарплаты будут расти в ближайшие два года – прогноз Нацбанка

Цей матеріал також доступний українською
05.05.2023, 15:50
Зарплаты будут расти в ближайшие два года – прогноз Нацбанка - Фото
Фото: depositphotos.com

Средняя номинальная зарплата в Украине в 2023 году вырастет на 21,9%, а реальная, то есть с учетом инфляции, – на 3,7%. Об этом говорится в Инфляционном отчете НБУ за апрель 2023 года.

После падения в предыдущем году в 2023 году НБУ ожидает возобновление роста реальных заработных плат.

"Их все еще будет сдерживать высокоинфляционная среда, в то время как номинальные зарплаты будут расти ежегодно двухзначными темпами", – говорится в обзоре.

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По прогнозу НБУ, в этом году повышению зарплат будет способствовать дальнейшая адаптация реального сектора к работе в условиях высоких рисков и достаточно мягкая фискальная политика. В дальнейшем основным фактором станет повышение спроса на рабочую силу в условиях ускорения экономического роста.

"После полноценного открытия границ значительной части бизнесов придется конкурировать за рабочих в том числе и с зарубежными работодателями, что станет весомым фактором для дальнейшего роста заработных плат. В этой связи ожидается рост разницы в зарплатах для мобильной и маломобильной рабочей силы", – говорится в прогнозе.

По данным НБУ, в 2024 году номинальные зарплаты вырастут на 19,2%, реальные – на 5,7%, в 2025 году номинальные на 12,4%, реальные – на 4,3%.

По данным Госстата, в 2022 году средняя номинальная зарплата выросла на 5,9% (реальная – сократилась на 11,8%), что лучше предыдущих оценок НБУ.

Рост зарплат происходил, прежде всего, благодаря бюджетному сектору, в частности из-за повышения оплаты труда медиков в начале 2022 года, в секторе госуправления и обороны, а также в ІТ и финансовой и страховой деятельности, отмечают в НБУ.

Однако в производственных и секторах услуг номинальные зарплаты снизились. Косвенные оценки свидетельствуют, что в I квартале 2023 финансовое состояние домохозяйств оставалось сложным, хотя его поддержало увеличение пенсий в среднем на 19,7% с марта 2023 года.

Весомым фактором уменьшения доходов в I квартале 2023 года стало сокращение экономической активности из-за дефицита электроэнергии в начале квартала. По опросу НБУ, из-за перебоев с энергоснабжением предприятия в I квартале 2023 года оптимизировали расходы, в том числе на персонал, как из-за сокращения работников, так и их зарплат, в том числе в соответствии с фактически отработанным рабочим временем.

Часть бизнесов поддерживали своих работников в неденежной форме, в частности, открыли "Пункты несокрушимости" в своих офисах для работы или отдыха сотрудников, добавили в НБУ.

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Наталія Софієнко
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