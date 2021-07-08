Зарплаты "в конвертах". В Минэкономики признали, что рейдами решить проблему невозможно

Чаще всего заработную плату в конвертах платят в сельском хозяйстве и строительстве. Об этом на форуме Украина 30. Международная политика заявил первый вице-премьер – министр экономики Алексей Любченко.

По его словам, в 2016 году после изменения ставки единого социального налога политики ожидали, что все выйдут из тени и будут платить "белую" зарплату, однако этого не произошло.

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"К сожалению, рабочие места не вышли из тени. Тенденция не уменьшилась, а только увеличилась", – отметил министр и добавил, что исключительно рейдами или налогами решить эту проблему невозможно.

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По данным Госстата, каждый пятый украинец получает зарплату "в конверте". Количество неформально занятого населения страны составило 3 237 800 человек, общая численность работающих украинцев, — 15 915 300. Председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев считает, что объем теневой экономики в Украине составляет половину ВВП.

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Наталия Софиенко

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