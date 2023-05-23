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Заявления Орбана по Украине обвалили венгерский форинт

Цей матеріал також доступний українською
23.05.2023, 16:42
Заявления Орбана по Украине обвалили венгерский форинт - Фото
Фото: depositphotos.com

Венгерский форинт потерял 0,9% стоимости и опустился до 377,2 форинта за евро, что стало самым крупным за сегодня, 23 мая, падением среди валют развивающихся стран. Падение стоимости форинта последовало после заявлений премьер-министра страны Виктора Орбана о невозможности Украины победить Россию и признания, что Венгрия разошлась с Евросоюзом в вопросе предоставления помощи Украине, сообщает агентство Bloomberg. 

Из-за позиции Орбана Венгрии придется дольше ждать, пока Еврокомиссия разблокирует многомиллиардную помощь стране, что негативно отразиться на местной экономике, добавляют в агентстве.  

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Также на падение форинта повлияло решение венгерского центробанка впервые с начала года снизить на 1 п.п. до 17% учетную ставку. 

"Снижение ставки сделает форинт более чувствительным к негативным новостям, связанным как с внутренними, так и с внешними факторами", — прокомментировал агентству Петр Матис, старший валютный аналитик In Touch Capital Markets. 

Ключевая ставка Венгрии в 18% привлекала инвесторов, что помогло форинту укрепиться на 6% по отношению к евро с начала года.  

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Роман Брыль
Венгриявалютавиктор орбанфоринт
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