Заявления Орбана по Украине обвалили венгерский форинт

Венгерский форинт потерял 0,9% стоимости и опустился до 377,2 форинта за евро, что стало самым крупным за сегодня, 23 мая, падением среди валют развивающихся стран. Падение стоимости форинта последовало после заявлений премьер-министра страны Виктора Орбана о невозможности Украины победить Россию и признания, что Венгрия разошлась с Евросоюзом в вопросе предоставления помощи Украине, сообщает агентство Bloomberg.

Из-за позиции Орбана Венгрии придется дольше ждать, пока Еврокомиссия разблокирует многомиллиардную помощь стране, что негативно отразиться на местной экономике, добавляют в агентстве.

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Также на падение форинта повлияло решение венгерского центробанка впервые с начала года снизить на 1 п.п. до 17% учетную ставку.

"Снижение ставки сделает форинт более чувствительным к негативным новостям, связанным как с внутренними, так и с внешними факторами", — прокомментировал агентству Петр Матис, старший валютный аналитик In Touch Capital Markets.

Ключевая ставка Венгрии в 18% привлекала инвесторов, что помогло форинту укрепиться на 6% по отношению к евро с начала года.

18 апреля 2023 года министр обороны Резников заявил, что Орбан раздражает союзников, он создает риск сепарации Венгрии от Европы.

15 мая Орбан сравнил Евросоюз с идеями Гитлера. МИД Чехии: "Никто не заставляет венгров быть тут".

17 мая Венгрия заявила, что Украина не получит помощи ЕС, пока не снимет санкции с OTP Bank.

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