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Заяви Орбана щодо України обвалили угорський форинт

Этот материал также доступен на русском
23.05.2023, 16:42
Заяви Орбана щодо України обвалили угорський форинт - Фото
Фото: depositphotos.com

Угорський форинт втратив 0,9% вартості та опустився до 377,2 форинта за євро, що стало найбільшим за сьогодні, 23 травня, падінням серед валют країн, що розвиваються. Падіння вартості форинта сталося після заяв прем'єр-міністра країни Віктора Орбана про неможливість України перемогти Росію й визнання, що Угорщина розійшлася з Євросоюзом у питанні надання допомоги Україні, повідомляє агентство Bloomberg.

Через позицію Орбана Угорщині доведеться довше чекати, поки Єврокомісія розблокує багатомільярдну допомогу країні, що негативно вплине на місцеву економіку, додають в агентстві.

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Також на падіння форинта вплинуло рішення угорського центробанку вперше з початку року зменшити на 1 п.п. до 17% облікову ставку.

"Зниження ставки зробить форинт більш чутливим до негативних новин, пов'язаних як із внутрішніми, так і зовнішніми чинниками", – прокоментував агентству Петр Матіс, старший валютний аналітик In Touch Capital Markets.

Ключова ставка Угорщини в 18% приваблювала інвесторів, що допомогло форинту зміцнитися на 6% до євро з початку року.

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Роман Бриль
угорщинаВіктор Орбанвалютафоринт
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