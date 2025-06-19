Зеленский: Украина на 100% синхронизирует санкции с ЕС

На Банковой обсудили, как усилить санкционное давление против России

Фото: пресс-служба Офиса президента

Украина полностью синхронизирует свои санкции с санкционными пакетами Европейского Союза и других международных партнеров против России. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в четверг, 19 июня.

Это решение было принято во время совещания по санкционной политике, которое состоялось в Офисе президента.

"Согласовали конкретные решения. Первое – на сто процентов синхронизировать санкции нашего государства и партнеров. Санкционные пакеты Евросоюза и других глобальных субъектов должны быть полностью подтверждены национальными санкционными решениями Украины", – отметил президент.

Среди других ключевых решений – усиление давления на российский танкерный флот.

Украина расширит санкции против капитанов российских танкеров и нефтяных терминалов. "Фиксируем факты, что одни и те же нефтяные танкеры используются и Россией, и Ираном для финансирования войны", – сообщил Зеленский.

"Отдельно работаем над введением санкций против газовозов, которые россияне рассчитывают использовать для своих проектов", – добавил он.

Третьим направлением станут новые санкции для усложнения возможности России затягивать войну. Это касается финансовых инструментов, криптовалют и схем снабжения компонентов для производства оружия.

Президент поручил МИД Украины, разведывательным службам и Национальному банку обеспечить "более ощутимые результаты санкционного давления" на Россию и ее сообщников.