Зеленский: Украина на 100% синхронизирует санкции с ЕС
Украина полностью синхронизирует свои санкции с санкционными пакетами Европейского Союза и других международных партнеров против России. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в четверг, 19 июня.
Это решение было принято во время совещания по санкционной политике, которое состоялось в Офисе президента.
"Согласовали конкретные решения. Первое – на сто процентов синхронизировать санкции нашего государства и партнеров. Санкционные пакеты Евросоюза и других глобальных субъектов должны быть полностью подтверждены национальными санкционными решениями Украины", – отметил президент.
Среди других ключевых решений – усиление давления на российский танкерный флот.
Украина расширит санкции против капитанов российских танкеров и нефтяных терминалов. "Фиксируем факты, что одни и те же нефтяные танкеры используются и Россией, и Ираном для финансирования войны", – сообщил Зеленский.
"Отдельно работаем над введением санкций против газовозов, которые россияне рассчитывают использовать для своих проектов", – добавил он.
Третьим направлением станут новые санкции для усложнения возможности России затягивать войну. Это касается финансовых инструментов, криптовалют и схем снабжения компонентов для производства оружия.
Президент поручил МИД Украины, разведывательным службам и Национальному банку обеспечить "более ощутимые результаты санкционного давления" на Россию и ее сообщников.
- Последний на сегодняшний день санкционный пакет Совета национальной безопасности и обороны Украины был принят 10 июня. Тогда под санкции попали 48 физических лиц и девять юридических, в том числе оккупированный россиянами лагерь "Артек".
- Евросоюз принял 17-й пакет санкций против РФ в мае и уже готовится к принятию следующего, 18-го.