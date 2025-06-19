Зеленський: Україна на 100% синхронізує санкції з ЄС

На Банковій обговорили, як посилити санкційний тиск проти Росії

Фото: пресслужба Офісу президента

Україна повністю синхронізує свої санкції із санкційними пакетами Європейського Союзу та інших міжнародних партнерів проти Росії. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у четвер, 19 червня.

Це рішення було ухвалено під час наради щодо санкційної політики, яка відбулася в Офісі президента.

"Погодили конкретні рішення. Перше – на сто відсотків синхронізувати санкції нашої держави та партнерів. Санкційні пакети Євросоюзу та інших глобальних суб'єктів мають бути також повністю підтверджені національними санкційними рішеннями України", – зазначив президент.

Серед інших ключових рішень – посилення тиску на російський танкерний флот.

Україна розширить санкції проти капітанів російських танкерів та нафтових терміналів. "Фіксуємо факти, що одні й ті ж самі нафтові танкери використовуються і Росією, і Іраном для фінансування війни", – повідомив Зеленський.

"Окремо працюємо над введенням санкцій проти газовозів, які росіяни розраховують використовувати для своїх проєктів", – додав він.

Третім напрямом стануть нові санкції для ускладнення можливості Росії затягувати війну. Це стосується фінансових інструментів, криптовалют та схем постачання компонентів для виробництва зброї.

Президент доручив МЗС України, розвідувальним службам та Національному банку забезпечити "більш відчутні результати санкційного тиску" на Росію та її спільників.