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19.06.2019, 18:33

Зеленский анонсировал инвестфорум для восстановления Донбасса

Зеленский анонсировал инвестфорум для восстановления Донбасса

По словам президента Украины, необходимо восстанавливать инфраструктуру региона

В сентябре планируется проведение инвестиционного форума для восстановления Донбасса. Об этом на встрече с членами наблюдательного совета Ялтинской европейской стратегии сказал президент Украины Владимир Зеленскийсообщает пресс-служба президента.

Президент также рассказал о результатах официальных визитов во Францию ​​и Германию. По его словам, основное внимание во время переговоров уделили пресечению войны в Донбассе и возврату украинских пленных.

На встрече также обсуждался вопрос проведения в сентябре очередной, 16-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии.

"К сожалению, пока эта встреча опять не состоится в Ливадийском дворце, но мы вместе с вами надеемся на наше как можно скорейшее возвращение к украинской Ялты", - сказал Зеленский.

В 2018 году Украина получила $6,6 млрд международной технической помощи. В том числе на восстановление Донбасса и поддержку внутренне перемещенных лиц $356,7 млн (9% от общей суммы).

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Теги: Владимир Зеленский, Донбасс, восстановление Донбасса
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