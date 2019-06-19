Зеленский анонсировал инвестфорум для восстановления Донбасса

В сентябре планируется проведение инвестиционного форума для восстановления Донбасса. Об этом на встрече с членами наблюдательного совета Ялтинской европейской стратегии сказал президент Украины Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба президента.

Президент также рассказал о результатах официальных визитов во Францию ​​и Германию. По его словам, основное внимание во время переговоров уделили пресечению войны в Донбассе и возврату украинских пленных.

На встрече также обсуждался вопрос проведения в сентябре очередной, 16-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии.

"К сожалению, пока эта встреча опять не состоится в Ливадийском дворце, но мы вместе с вами надеемся на наше как можно скорейшее возвращение к украинской Ялты", - сказал Зеленский.

В 2018 году Украина получила $6,6 млрд международной технической помощи. В том числе на восстановление Донбасса и поддержку внутренне перемещенных лиц $356,7 млн (9% от общей суммы).