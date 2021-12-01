Зеленский анонсировал кредиты под 5% на покупку недвижимости и электромобилей

В Украине скоро запустят программу "Украинская мечта", предусматривающую кредитование под 5%. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в рамках ежегодного послания Раде.

"Вскоре мы запустим программу "Украинская мечта", по которой каждый гражданин, который честно платит налоги, сможет получить кредит по ставке 5% в гривне", — сказал Зеленский.

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Он отметил, что кредит можно будет взять для приобретения собственной недвижимости в новом доме, электромобиля и получения образования или смены профессии.

Также Зеленский добавил, что впервые в истории независимой Украины ставка кредитов для малого и среднего бизнеса опустилась ниже 10%.

"В настоящее время – это в среднем 9,7%. Благодаря Программе Доступные кредиты 5-7-9, украинский малый и средний бизнес получил более 70 млрд грн и создал тысячи новых рабочих мест", – заявил президент.

В октябре Кабинет министров принял постановления № 28 и № 29, которые направлены на привлечение большего количества участников в государственные программы Доступные кредиты 5−7−9% и Доступная ипотека 7%.

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Наталия Софиенко

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