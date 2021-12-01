UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский анонсировал кредиты под 5% на покупку недвижимости и электромобилей

Цей матеріал також доступний українською
01.12.2021, 10:12
Зеленский анонсировал кредиты под 5% на покупку недвижимости и электромобилей - Фото
Владимир Зеленский в Верховной Раде (Фото: пресс-служба президента)

В Украине скоро запустят программу "Украинская мечта", предусматривающую кредитование под 5%. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в рамках ежегодного послания Раде.

"Вскоре мы запустим программу "Украинская мечта", по которой каждый гражданин, который честно платит налоги, сможет получить кредит по ставке 5% в гривне", — сказал Зеленский.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Он отметил, что кредит можно будет взять для приобретения собственной недвижимости в новом доме, электромобиля и получения образования или смены профессии.

Также Зеленский добавил, что впервые в истории независимой Украины ставка кредитов для малого и среднего бизнеса опустилась ниже 10%.

"В настоящее время – это в среднем 9,7%. Благодаря Программе Доступные кредиты 5-7-9, украинский малый и средний бизнес получил более 70 млрд грн и создал тысячи новых рабочих мест", – заявил президент.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Наталия Софиенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский кредиты под 5%
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Графічний дизайнер (рівень middle)
Киев ЛІГА.net
Кореспондент (напрямок: економіка бізнес і фінанси)
Киев ЛІГА.net
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 