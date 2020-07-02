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Зеленский ликвидировал Нацкомфинуслуг. Указ

Зеленский ликвидировал Нацкомфинуслуг. Указ
02.07.2020, 18:10

Указом президента ликвидирован Нацкомфинуслуг. Ее функции с 1 июля исполняет Национальный банк и Нацкомиссия по ценным бумагам

Президент Владимир Зеленский подписал указ о ликвидации Национальной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг. Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента. Указ вступил в силу с момента публикации.

Для завершения процесса ликвидации создана специальная комиссия, которую возглавила Татьяна Галабудская. Ликвидация завершиться в трехмесячный срок.

Кабинету министров поручено урегулировать вопросы собственности, бывшей в управлении Нацкомфинуслуг.    

Полномочия ликвидированной комиссии разделены между Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку и Национальным банком в соответствии со вступившим в силу с 1 июля т.н. "законом о сплите" ("О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг" № 79-IX).

  • 12 сентября Верховна Рада приняла "закон о сплите", предполагавший ликвидацию Национальной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг. 

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Роман Брыль
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Владимир Зеленский нацбанк нкцфбр Нацкомфинуслуг
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